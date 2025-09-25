ETV Bharat / state

गंभीरी नदी में पिता-पुत्र की डूबने से दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम

भरतपुर: जिले के रूपवास उपखंड के देवरी गांव के पास गंभीरी नदी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. नदी पार करते समय गहरे पानी में चले जाने से पिता-पुत्र की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया.

रूपवास थानाधिकारी चंद्रमोहन के अनुसार मृतकों की पहचान गोपाल पुत्र अल्लाबख्श और उसका बेटा साहिल उर्फ फौजी पुत्र गोपाल तेली मुसलमान निवासी देवरी के रूप में हुई है. सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि दोनों पिता-पुत्र किसी काम से नदी पार कर रहे थे. इसी दौरान वे अचानक गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल पाए. स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे. बाद में मौके पर पहुंचे ग्रामीण गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव पानी से बाहर निकाले.