शिमला में कार हादसे में पिता पुत्र की मौत, मृतक की पत्नी जिंदगी मौत से लड़ रही जंग - SHIMLA ACCIDENT

सड़क हादसे में दो की मौत ( कॉन्सेप्ट इमेज )

Published : April 23, 2025 at 10:18 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 10:27 AM IST

शिमला: प्रदेश में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं. आए दिन सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है. ताजा मामले में चौपाल शिमला मार्ग पर नर्सरी के पास चौपाल से लगभग चार किलोमीटर दूर एक कार खाई में गिर गई. इस हादसे में कार सवार पांच व्यक्तियों में से 2 की मौके पर मौत हो गई है और 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए है. स्थानीय लोगों ने घटना की खबर लगते ही पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार सवार लोगों को खाई से बाहर निकाला. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल चौपाल भेजा गया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. तीन लोग हुए घायल मृतकों की पहचान 55 वर्षीय रामलाल निवासी चौपाल जिला शिमला और 28 वर्षीय दीपक निवासी चौपाल, जिला शिमला के तौर पर हुई है. वहीं घायलों की पहचान पलका निवासी चौपाल, राजेश शर्मा निवासी राजगढ़, जिला सिरमौर, पंकज शर्मा निवासी राजगढ़, जिला सिरमौर के रूप में हुई है. घायल पलका को गंभीर चोटें आई हैं. प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है. पिता पुत्र की मौत गाड़ी में तीन लोग एक ही परिवार के सदस्य थे. इस गाड़ी में रामलाल और दीपक पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामलाल की पत्नी पलका जिंदगी और मौत से जूझ रही है. बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार लोग माटल गांव से पुलबाहल की तरफ जा रही थे,लेकिन चौपाल पहुंचने से पहले गाड़ी नर्सरी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई. प्रशासन ने फोरी राहत के तौर पर मृतकों के परिवार को 25-25 हजार रुपए दिए हैं और घायलों को 10 हजार रूपए की राहत राशि दी है. एसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. ये भी पढ़ें: चिट्टा तस्कर की जमानत याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात, जानिए क्या कहा

