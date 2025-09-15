ETV Bharat / state

मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से पिता-पुत्र की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे

थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बिजली गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
राजेश और 7 साल के बेटे दीपक की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 11:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से पिता और पुत्र की मौत हो गई. दोनों पशुओं को जंगल में चराने गए थे. बारिश से बचने के लिए पिता अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गया. इस दौरान बिजली गिरने से दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई.

पशुओं को चराने जंगल गए थे दोनों: मिर्जापुर जिले के हलिया थाना क्षेत्र के चौरा गांव उस समय कोहराम मच गया, जब आकाशीय बिजली के चपेट में आने के कारण पिता और पुत्र की मौत हो गई. थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि चौरा गांव के रहने वाले राजेश (35 वर्ष) अपने बेटे दीपक (7 वर्ष) के साथ सोमवार को पशुओं को चराने जंगल गए थे.

पलाश के पेड़ के नीचे खड़े थे दोनों: वापस आते समय गरज चमक के साथ बारिश होने लगी. बचने के लिए दोनों पलाश के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. पलाश के पेड़ के ऊपर बिजली गिरने से घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई. अगल-बगल के चरवाहों ने इसकी सूचना परिजनों को दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया.

शोक में डूबा परिवार, एक साथ दो अर्थियां: वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. राजेश के तीन बेटे थे उनमें से एक की उसके साथ मौत हो गयी. थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि बिजली गिरने से पिता पुत्र की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें- मैट्रिमोनियल साइट पर जज के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया; महिला नर्सिंग अफसर से की 59.50 लाख की ठगी, कानपुर में दंपती गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

FATHER SON DIED DUE TO LIGHTNINGSITTING UNDER TREE DURING RAINLIGHTNING IN MIRZAPURFATHER SON DIED IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.