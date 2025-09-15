मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से पिता-पुत्र की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे
थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बिजली गिरने से पिता पुत्र की मौत हो गई है. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 11:40 PM IST
मिर्जापुर: जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से पिता और पुत्र की मौत हो गई. दोनों पशुओं को जंगल में चराने गए थे. बारिश से बचने के लिए पिता अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गया. इस दौरान बिजली गिरने से दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई.
पशुओं को चराने जंगल गए थे दोनों: मिर्जापुर जिले के हलिया थाना क्षेत्र के चौरा गांव उस समय कोहराम मच गया, जब आकाशीय बिजली के चपेट में आने के कारण पिता और पुत्र की मौत हो गई. थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि चौरा गांव के रहने वाले राजेश (35 वर्ष) अपने बेटे दीपक (7 वर्ष) के साथ सोमवार को पशुओं को चराने जंगल गए थे.
पलाश के पेड़ के नीचे खड़े थे दोनों: वापस आते समय गरज चमक के साथ बारिश होने लगी. बचने के लिए दोनों पलाश के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. पलाश के पेड़ के ऊपर बिजली गिरने से घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई. अगल-बगल के चरवाहों ने इसकी सूचना परिजनों को दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया.
शोक में डूबा परिवार, एक साथ दो अर्थियां: वहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. राजेश के तीन बेटे थे उनमें से एक की उसके साथ मौत हो गयी. थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि बिजली गिरने से पिता पुत्र की मौत हुई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें- मैट्रिमोनियल साइट पर जज के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया; महिला नर्सिंग अफसर से की 59.50 लाख की ठगी, कानपुर में दंपती गिरफ्तार