फतेहपुर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका; मकान धराशाई होने से बाप-बेटी की मौत, बेटा घायल

रेवाड़ी खुर्द गांव में पटाखा बनाते समय हुआ धमाका. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 4:42 PM IST 2 Min Read