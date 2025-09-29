फतेहपुर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका; मकान धराशाई होने से बाप-बेटी की मौत, बेटा घायल
कल्याणपुर क्षेत्र में दीपावाली को लेकर घर में पटाखा बनाते समय अचानक हुआ धमाका, एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 4:42 PM IST
फतेहपुरः दीपावली पर्व से पहले ही जिले में स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमका हो गया. जिससे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. इस घटना में जहां पिता-पुत्री की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना पर एक्शन पर लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है.
पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह के मुताबिक, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी खुर्द गांव में नूर मोहम्मद की पटाखे की फैक्ट्री है. सोमवार की सुबह पटाखा बनाते समय अचानक भीषण धमाका हो गया. जिसके इसके बाद आग लग गई मकान की छत और दीवार ढह गई. हादसे में आतिशबाज नूर मोहम्मद (45) और उनकी पुत्री तायबा (18) की मौत हो गई. जबकि पुत्र शेर (20 वर्ष) गंभीर रूप से झुलस गया.
जनपद फतेहपुर के थाना कल्यानपुर अंतर्गत ग्राम रेवाड़ी खुर्द में मकान में पटाखा विस्फोट में पिता- पुत्री की मृत्यु तथा पुत्र के घायल होने की घटना में कृत कार्यवाही तथा प्रथमदृष्टया पुलिसकर्मियों की लापरवाही पर निलंबन के संबंध में #Spfhr द्वारा दी गयी बाइट। pic.twitter.com/hBDEBC6yqX— FATEHPUR POLICE (@fatehpurpolice) September 29, 2025
घटना से आसपास के लोगों में अफरा-तफरा मच गई. पुलिस को सूचना देने के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. फायरकर्मियों ने आग पर काबू पाया. एसपी ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायल बेटे का इलाज चल रहा है. इस मामले में विधिक कार्रवाई कीजा रही है.
एसपी ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहराई से जांच में सामने आया कि नूर मोहम्मद की पत्नी हसीना के नाम से पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस है जो कि नवीनीकरण की प्रक्रिया में है. लापरवाही बरतने के चलते थाना प्रभारी और हल्का प्रभारी और बीट के दो सिपाही को निलंबित किया गया है. घटना की जांच अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह को दी गई है.
