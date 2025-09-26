ETV Bharat / state

हापुड़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप; घर पर सो रही थी छात्रा का तमंचे के बल पर किया अपहरण, FIR दर्ज

हापुड़ : जिले की पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि चार युवकों ने तमंचे के बल पर 10वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया और फरार हो गये. छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती बताई. छात्रा के पिता ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.



एफआईआर के मुताबिक, पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली छात्रा के पिता का आरोप है कि गुरुवार को बेटी घर में सो रही थी. बेटी कक्षा 10 की छात्रा है. आरोप है कि गांव के ही चार युवकों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर छात्रा का अपहरण कर लिया.

आरोप है कि युवकों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपी युवक छात्रा को खेत में ट्यूबवेल पर ले गए. जहां पर आरोपियों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और मौके से फरार हो गए. किसी तरह जान बचाकर पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी.