हापुड़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप; घर पर सो रही थी छात्रा का तमंचे के बल पर किया अपहरण, FIR दर्ज

पुलिस ने पिता की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा, आरोपियों की तलाश में जुटी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 9:53 PM IST

हापुड़ : जिले की पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि चार युवकों ने तमंचे के बल पर 10वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किया और फरार हो गये. छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को आप बीती बताई. छात्रा के पिता ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.


एफआईआर के मुताबिक, पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली छात्रा के पिता का आरोप है कि गुरुवार को बेटी घर में सो रही थी. बेटी कक्षा 10 की छात्रा है. आरोप है कि गांव के ही चार युवकों ने घर में घुसकर तमंचे के बल पर छात्रा का अपहरण कर लिया.

आरोप है कि युवकों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपी युवक छात्रा को खेत में ट्यूबवेल पर ले गए. जहां पर आरोपियों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और मौके से फरार हो गए. किसी तरह जान बचाकर पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी.

जानकारी मिलते ही परिजनों के होश उड़ गए. पीड़ित पिता ने पिलखुवा कोतवाली पहुंचकर चारों आरोपी युवकों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है. वारदात को अंजाम देकर चारों युवक मौके से फरार हैं. पुलिस मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपी युवकों की तलाश कर रही है.

इस पूरे मामले में पिलखुवा सीओ अनीता चौहान ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर चारों आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. छात्रा को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है. मुकदमा दर्जकर पुलिस चारों आरोपियों की तलाश कर रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

