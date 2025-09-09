ETV Bharat / state

फतेहपुर में हाईवोल्टेज ड्रामा; प्रेमिका से शादी करने की जिद में मोबाइल टाॅवर पर चढ़ा युवक

फतेहपुर : हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तालबिपुर गांव में एक युवक के मोबाइल टाॅवर पर चढ़कर घंटों हंगामा किया. युवक किसी युवती से प्रेम करने की बात कहकर शादी कराने की जिद पर अड़ा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मान मनौव्वल करके उसे टाॅवर से नीचे उतारा और शांति भंग के धारा में चालान करने की बात कही है.

बताया गया कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तालबिपुर गांव का रहने वाला रवि (22) क्षेत्र की किसी युवती से एकतरफा प्रेम करता है. प्रेमिका से शादी करने की जिद लेकर वह सोमवार को शराब पीकर गांव के पास मोबाइल टाॅवर पर चढ़ गया. टाॅवर पर चढ़ कर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा. शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुटी तो युवक ने कथित युवती से प्रेम की बात कह कर शादी कराने की शर्त रखी. ग्रामीण तरह तरह से उसे समझाते रहे, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ. इस बीच ग्रामीणों की सूचना पर चौकी प्रभारी आसनी रविकांत मय फोर्स मौके पर पहुंचे और माइक से एनाउंस कर उसे उतारने का प्रयास शुरू किया. काफी मान-मनौव्वल के बाद युवक टाॅवर से नीचे उतरा. इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई.







चौकी प्रभारी रविकांत ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार तालिबपुर गांव का रहने वाले रंजीत का पुत्र रवि क्षेत्र की किसी युवती से एकतरफा प्रेम करता है. सोमवार शाम वह नशे की हालत में गांव के बाहर एक मोबाइल टाॅवर पर चढ़ गया. काफी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद चिल्लाने व हंगामा करने लगा. युवक नशे में था और प्रेमिका से शादी कराने की जिद कर रहा था. थाना हुसैगंज प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि काफी मान मनौव्वल के बाद आरोपी रवि को टाॅवर से नीचे उतार लिया गया है. हंगामा कर पुलिस व ग्रामीणों को परेशान करने के आरोप में उसका शांतिभंग में चालान किया गया है.





