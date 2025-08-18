ETV Bharat / state

फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद में नया मोड़; हिन्दू पक्ष ने कोर्ट में वकीलों का खड़ा किया पैनल, 30 अगस्त को सुनवाई

मठ-मंदिर संरक्षण संघष समिति ने पुराने मुकदमे में अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा करने की रणनीति बनाई है. जानिए क्या है पुराना विवाद.

फतेहपुर का मकबरा. (Photo Credit; Etv Bharat)
Published : August 18, 2025

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर स्थित रेड़इया मुहल्ले में 11 अगस्त को हुआ मंदिर-मकबरा विवाद अब कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ गया है. बीते एक सप्ताह में मठ-मंदिर संरक्षण समिति, विश्व हिंदू परिषद व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे थे.

अब मठ-मंदिर संरक्षण संघष समिति ने पुराने मुकदमे में अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा करने की रणनीति बनाई है. इस मामले में 30 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी. बताया जा रहा है कि सतीश चंद्र रस्तोगी के कागजों को भी शामिल किया गया है.

मकबरा पहली बार राजस्व दस्तावेज में 2012 में दर्ज हुआ था, जिसके लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां टाइटिल सूट (2007 से 2010 तक) को आधार माना गया. तारिक-ए-फतेहपुर में इस बात का भी उल्लेख है कि मुगल शासन खत्म होने के बाद जब अंग्रेज आए तो यहां की जमीनों के अधिकार को लेकर वेरिफिकेशन शुरू कर दिया. अंग्रेजों ने शहर की आधी जमीन उस वक्त मान सिंह परिवार के नाम पर कर दी थी.

आज से 55 साल पहले यानी 1970 में इस जमीन का बैनामा शकुंतला मान सिंह पत्नी नरेश्वर मान सिंह ने राम नरेश सिंह के नाम पर कर दिया. उस वक्त जमीन के खिलाफ वक्फ बोर्ड कोर्ट चला गया. बोर्ड ने अनीश खान को मुतवल्ली बनाया था, यही देख-रेख करते थे.

लंबे समय के इंतजार के बाद 20 दिसंबर 2010 को सिविल जज ने 10 बीघा 18 बिस्वा जमीन मकबरे के नाम पर आवंटित कर दी. 2012 में कोर्ट ने मकबरा-ए-संगी को राष्ट्रीय संपत्ति दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया. इसी जमीन पर 34 प्लॉट बने हैं इसका भी विवाद है.

1970 में शकुंतला मान सिंह से 11 बीघे भूमि असोथर के राम नरेश सिंह ने खरीदी थी, लेकिन उपरोक्त फैसले के बाद रामनरेश सिंह का नाम खारिज कर दिया गया. राम नरेश सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह (वर्तमान में कानपुर में निवास) ने इस फैसले खिलाफ सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां रेस्टोरेशन का मुकदमा दाखिल किया था, लेकिन यह रेस्टोरेशन खारिज हो गया.

इसके बाद विजय प्रताप सिंह ने 2014 में विशेष न्यायालय आवश्यक वस्तु अधिनियम अपर जिला जज के यहां अपील दाखिल की. यह अपील स्वीकार कर ली गई. अपर जिला जज ने अपील के आधार पर सुनवाई के लिए पत्रावली सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहां भेज दी. तब से इसमें सुनवाई चल रही है.

इस मुकदमे में लंबे समय से तारीखें पड़ रही हैं. अब अगली तारीख 30 अगस्त 2025 तय की गई है. मंठ-मंदिर संरक्षण सघर्ष समिति के सदस्य धनंजय द्विवेदी व अभिषेक शुक्ला ने बताया कि अपर जिला जज के यहां जो अपील दाखिल है.

उसमें इस बात की चुनौती है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने जो फैसला 2010 में दिया वह एकतरफा है. मुख्य प्रतिवादी को सुना ही नहीं गया है. अब प्रतिवादी के साथ समिति की तरफ से अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा किया जा रहा है. 30 अगस्त की सुनवाई में यह सभी तथ्य अदालत के समक्ष रखे जाएंगे.

वहीं इसी मकबरे की इस जमीन को लेकर एक और पुराना विवाद था. जिस पर 1928 में कोर्ट का फैसला आया था. मकबरे से करीब 1 किलोमीटर दूर जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले सतीश चंद्र रस्तोगी का घर है. उन्होंने कुछ कागज दिखाए हैं.

उन कागजों के मुताबिक 1927 में जमीन के बंटवारे को लेकर एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर हुई. 1928 को फैसला आया. एक पक्ष में ईश्वर सहाय, राय मान सिंह बहादुर, आनंद सहाय, जिसरान लाला थे. दूसरे पक्ष में गिरधारी लाल रस्तोगी, लक्ष्मणदास रस्तोगी, जैदुननिशा और वाजिद हुसैन थे.

1958 में चकबंदी हुई. इस चकबंदी में गाटा संख्या 1097 इस वक्त 752, 1098 इस वक्त 753, 1500 इस वक्त 1159 है. इस वक्त जो 752 और 753 है उसी पर मकबरा बना हुआ है. 752 नंबर मकबरे की सीढ़ियों तक जाता है और इसके बाद 753 शुरू होता है.

सतीश चंद्र रस्तोगी का दावा है कि गाटा संख्या 753 में ही पुश्तैनी श्री ठाकुर जी सवलिया शाह का मंदिर था और यह पूरा इलाका मूसेपुर कस्बे के अंतर्गत आता था. गाटा संख्या 753 में कुल 13 बीघा जमीन थी. 752 में सिर्फ एक बीघा जमीन थी. यहां आसपास के लोगों से बातचीत करने पर यह भी पता चला कि हिंदू परिवार यहां आते थे और दीया जलाते थे. मुतवल्ली अनीश बाबा यहां झाड़-फूंक का काम करते हैं.

वहीं 11 अगस्त को हुए हंगामे के 7 दिन बीतने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का कहना है कि ठाकुरजी विराजमान मंदिर में जान बूझकर विवाद पैदा किया गया है. अब कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ी जाएगी. कोर्ट की तारीख सुनवाई के लिए 30 अगस्त 2025 नियत है. देखिए क्या होता है.

