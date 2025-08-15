ETV Bharat / state

फतेहपुर मंदिर-मकबरा विवाद; जन्माष्टमी से पहले पुलिस-प्रशासन अलर्ट, इमारत बल्लियों से सील, 3 पर मुकदमा - FATEHPUR TEMPLE TOMB DISPUTE

मंदिर-मकबरे को लेकर सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट करने वालों पर पुलिस सख्त, आरोपियों की गिरफ्तार के लिए पुलिस ने तेज किए प्रयास.

फतेहपुर मंदिर-मकबरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 2:24 PM IST

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ठाकुरद्वारा मकबरा-मंदिर विवाद पर तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता देख जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. विवादित स्थल को पुलिस-प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके पूरी तरह से सील कर दिया है. साथ ही 200 से अधिक पुलिसकर्मी और 10 सीओ स्तर के अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं. पीएसी और अन्य जिलों की फोर्स भी तैनात है.

सोशल मीडिया पर 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी को लेकर कोई भड़काऊ बयानबाजी न हो, इसके लिए भी साइबर टीम अलर्ट मोड पर है. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं.

जिला प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जन्माष्टमी पर विवादित स्थल के संबंध में किसी भी तरह की गलत टिप्पणी, भड़काऊ भाषण या अफवाह फैलाना दंडनीय अपराध होगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसके तहत किसी भी विधि-विरुद्ध जमाव या टिप्पणी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं होगी और शिकायत के लिए केवल कानूनी रास्ता अपनाया जाए.

अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ पोस्ट या गलत टिप्पणी पर तुरंत कार्रवाई होगी. इसी क्रम में सोशल मीडिया पर भड़काऊ अभद्र टिप्पणी करने पर 14 अगस्त को कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों अखंड प्रताप सिंह, मोहम्मद मुज्जफर और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

शहर कोतवाल तारकेश्वर राय ने बताया कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है. किसी को सामाजिक समरसता खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी, जो भी ऐसा करेगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया गया है, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि साइबर टीम पूर्ण रूप से सक्रिय है. हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. अफवाह फैलाने वालों की जानकारी पुलिस से साझा करें.

जिला मजिस्ट्रेट (फतेहपुर) रवींद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस नोट जारी कर चेतावनी दी है कि प्रदर्शन करने, भड़काऊ भाषण देने या सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने की किसी भी कोशिश पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने एक किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग करके इलाके को सील कर दिया है.

अधिकारियों ने बताया कि जन्माष्टमी तक सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के साथ-साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

ये भी पढ़ेंः आखिर फतेहपुर मकबरे की सच्चाई क्या है, जिसको लेकर हो रहा विवाद, किसने और क्यों बनवाया था?

