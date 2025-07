ETV Bharat / state

फतेहपुर की SDM अर्चना अग्निहोत्री निलंबित; दिव्यांग का घर गिरा दिया था, योगी सरकार ने लिया एक्शन - ACTION AGAINST PCS OFFICER

फतेहपुर की SDM अर्चना अग्निहोत्री निलंबित ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : July 25, 2025 at 9:39 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 10:05 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की उपजिलाधिकारी (SDM) और PCS अधिकारी अर्चना अग्निहोत्री को सरकारी कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव IAS एम. देवराज ने गुरुवार देर रात की. अर्चना पर फतेहपुर के बरमतपुर गांव में नियमों के खिलाफ गलत तरीके से बेदखली की कार्रवाई का आरोप है. इस मामले में तहसील प्रशासन ने दिव्यांग अनिल कुमार का घर गिरा दिया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर हंगामा मच गया. आरोप है कि अर्चना अग्निहोत्री ने बेदखली की कार्रवाई से पहले मौके पर जाकर कोई निरीक्षण नहीं किया और अपने कर्तव्यों का पालन ढीला-ढाला तरीके से किया. प्रमुख सचिव कमी के नियुक्ति एम देवराज ने बताया कि शासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन व अपील) नियमावली 1999 के तहत तत्काल निलंबित कर दिया. निलंबन के दौरान अर्चना राजस्व परिषद से संबद्ध रहेंगी और उनके खिलाफ लखनऊ कमिश्नर को जांच सौंपी गई है.

इस बीच, उत्तर प्रदेश में PCS अधिकारियों के दो संगठन इस मामले में सक्रिय हो सकते हैं. चर्चा है कि इस मामले को लेकर ये संगठन जल्द ही प्रमुख सचिव एम. देवराज से मुलाकात कर सकते हैं. यह मामला प्रदेश की नौकरशाही में चर्चा का विषय बना हुआ है. कई IAS और PCS अफसर हो चुके हैं सस्पेंड: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले एक साल में प्रशासनिक अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के आरोपों में कई IAS और PCS अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. नवंबर 2024 में लखीमपुर खीरी में जमीन की पैमाइश में देरी के आरोप में एक IAS और तीन PCS अफसरों को निलंबित किया गया. इसके अलावा, जुलाई 2024 में PCS अधिकारी अरविंद कुमार सिंह को तबादले के बाद कार्यभार न संभालने के कारण सस्पेंड किया गया. मार्च 2025 में IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया.

