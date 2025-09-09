ETV Bharat / state

फतेहपुर में रोडवेज के बेड़े में शामिल हुईं 12 नई बसें, 5 और मिलेंगी, 14 खटारा बसें बाहर

फतेहपुर रोडवेज को मिली नई बसें. ( Photo Credit; ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 9, 2025 at 8:56 AM IST 2 Min Read

फतेहपुर: जिले में रोडवेज की जर्जर बसों से यात्रियों को राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में की गई घोषणा के तहत फतेहपुर डिपो के बेड़े में 12 नई बसें कुछ दिन पहले 3 सितंबर को ही शामिल हो चुकी हैं. अगले दिन से ही इनका संचालन भी शुरू हो गया है. वर्तमान में जिले में कुल 143 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें 96 आसपास के जिलों और 38 अनुबंधित बसें शामिल हैं, जो लंबे रूट पर चल रही हैं. अब 5 और नई बसें रोडवेज को मिलने जा रही हैं. इसके साथ ही 14 खटारा बसें रोडवेज से हटाई जा रही हैं. कुल मिलाकर यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा आरामदेह होने जा रहा है. फतेहपुर रोडवेज को मिली नई बसें. (Video Credit; ETV BHARAT)