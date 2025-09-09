ETV Bharat / state

फतेहपुर में रोडवेज के बेड़े में शामिल हुईं 12 नई बसें, 5 और मिलेंगी, 14 खटारा बसें बाहर

यात्रियों सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रोडवेज ने उठाया कदम, ग्रामीण इलाकों को मिलीं नई बसें.

फतेहपुर रोडवेज को मिली नई बसें.
फतेहपुर रोडवेज को मिली नई बसें. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:56 AM IST

फतेहपुर: जिले में रोडवेज की जर्जर बसों से यात्रियों को राहत मिलने वाली है. राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में की गई घोषणा के तहत फतेहपुर डिपो के बेड़े में 12 नई बसें कुछ दिन पहले 3 सितंबर को ही शामिल हो चुकी हैं. अगले दिन से ही इनका संचालन भी शुरू हो गया है. वर्तमान में जिले में कुल 143 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें 96 आसपास के जिलों और 38 अनुबंधित बसें शामिल हैं, जो लंबे रूट पर चल रही हैं. अब 5 और नई बसें रोडवेज को मिलने जा रही हैं. इसके साथ ही 14 खटारा बसें रोडवेज से हटाई जा रही हैं. कुल मिलाकर यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा आरामदेह होने जा रहा है.

फतेहपुर रोडवेज को मिली नई बसें. (Video Credit; ETV BHARAT)

रोडवेज के बेड़े में शामिल 14 खटारा बसों को सेवा से बाहर कर दिया गया है. इन्हें डिस्कंटीन्यू करते हुए उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में रोडवेज सेवाओं में और सुधार होगा. पांच नई बसें जल्द शामिल होनी हैं. एआरएम सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि फतेहपुर में बसों के बेड़े में इजाफा हुआ है. 10 आयशर और 2 नगर निगम बसें एक सप्ताह के भीतर शामिल की गई हैं. बसों का संचालन शुरू हो गया है. 15 आयशर बसें ग्रामीण रूटों पर चलेंगी. उम्मीद है कि यह सफल होंगी और लोगों को इससे फायदा मिलेगा. जल्द ही 5 नई बसें और आनी हैं.

फतेहपुर में रोडवेज के बेड़े में लगातार नई बसों के शामिल होने से लोगों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मी है. इसके साथ ही धीरे-धीरे उन बसों को बेड़े से बाहर करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो खटारा हैं.

