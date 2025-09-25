ETV Bharat / state

फतेहपुर DM ने 6 माह में बनाया AI बेस्ड वैक्सीनेशन सिस्टम; मोबाइल पर मिल सकेगी टीकाकरण की जानकारी, जानिये क्या है खास?

जिलाधिकारी रवींद्र सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 25, 2025 at 9:11 PM IST 3 Min Read

फतेहपुर : यूपी के जनपद फतेहपुर के जिलाधिकारी रवींद्र सिंह ने एआई बेस्ड वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है. इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन करने में बहुत मदद मिलेगी. इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य सही समय पर लोगों को टीकाकरण की जानकारी देना है.





अधिकारियों ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया : एनआईसी-डीआईओ मनोज गुप्ता ने बताया कि फतेहपुर के जिलाधिकारी रवींद्र सिंह खुद एक आईआईटियन है. उन्होंने आईआईटी मुंबई से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है. उन्होंने अपनी ड्यूटी से समय निकालकर एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है. फोन पर मैसेज के जरिए मिलेगी जानकारी : वह बताते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से अब लोगों को वैक्सीनेशन की टाइमिंग फोन पर मैसेज के जरिए मुहैया हो जाएगी. लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी रहेगी कि उनका वैक्सीनेशन कब और कहां किस जगह होना है. फतेहपुर जिला ऐसा करने वाला देश का पहला जनपद होगा. जिलाधिकारी ने खुद इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है और आगे उन्होंने इसमें और सुधार की बात कही है.