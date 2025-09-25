फतेहपुर DM ने 6 माह में बनाया AI बेस्ड वैक्सीनेशन सिस्टम; मोबाइल पर मिल सकेगी टीकाकरण की जानकारी, जानिये क्या है खास?
जिलाधिकारी रवींद्र सिंह ने IIT मुंबई से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 9:11 PM IST
फतेहपुर : यूपी के जनपद फतेहपुर के जिलाधिकारी रवींद्र सिंह ने एआई बेस्ड वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है. इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन करने में बहुत मदद मिलेगी. इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य सही समय पर लोगों को टीकाकरण की जानकारी देना है.
एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया : एनआईसी-डीआईओ मनोज गुप्ता ने बताया कि फतेहपुर के जिलाधिकारी रवींद्र सिंह खुद एक आईआईटियन है. उन्होंने आईआईटी मुंबई से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है. उन्होंने अपनी ड्यूटी से समय निकालकर एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है.
फोन पर मैसेज के जरिए मिलेगी जानकारी : वह बताते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से अब लोगों को वैक्सीनेशन की टाइमिंग फोन पर मैसेज के जरिए मुहैया हो जाएगी. लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी रहेगी कि उनका वैक्सीनेशन कब और कहां किस जगह होना है. फतेहपुर जिला ऐसा करने वाला देश का पहला जनपद होगा. जिलाधिकारी ने खुद इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है और आगे उन्होंने इसमें और सुधार की बात कही है.
बच्चों के टीकाकरण की मिलेगी जानकारी : उन्होंने बताया कि डीएम साहब रवींद्र सिंह ने जनपद के आकांक्षी विकास खंड हथगाम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मिशन शक्ति के अवसर पर एआई आधारित वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया है. इस एप्लीकेशन में नवजात शिशुओं व बच्चों के टीकाकरण की निश्चित जानकारी मोबाइल संदेश (व्हाट्सएप) के माध्यम से अभिभावकों को मिल पाएगी.
टीकाकरण से पहले मिलेगा व्हाट्सएप मैसेज : उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन में एआई तकनीक का उपयोग करते हुए डाटा विश्लेषण की सुविधा है, जिससे सुगम तरीके से कम टीकाकरण दरों वाले क्षेत्रों एवं कारण को चिन्हित कर सुधार करना सरल हो जायेगा. इसके अतिरिक्त टीकों की मांग एवं आपूर्ति का प्रबंधन भी करना आसान होगा. साथ में बच्चों की माताओं को टीकाकरण सत्र से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंच जायेगा.
टीकाकरण स्टे्टस अपडेट कर सकेंगी एएनएम : उन्होंने बताया कि इसमें एएनएम के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है. जिसमें एएनएम को रियल टाइम में तुरंत की लिस्ट उपलब्ध होगी. ओसीआर (Optical character recognition) तकनीक का प्रयोग करके एएनएम सिर्फ कार्ड की फोटो अपलोड कर टीकाकरण स्टे्टस को अपडेट कर सकती हैं. इस एप्लीकेशन को स्वास्थ्य विभाग, आम-जन, डब्ल्यूएचओ से चर्चा कर बनाया गया है.
ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने में लगा छह माह का समय : जिलाधिकारी रवींद्र सिंह ने बताया कि आकांक्षी विकास खंड हथगाम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मिशन शक्ति के अवसर पर एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है. इसे अभी टीकाकरण में सुधार के लिये डेवलप किया गया है. इसे विकसित करने में छह माह का समय लगा है. जैसे-जैसे इसका क्षेत्र बढ़ेगा, इसमें लोगों के सुझावों के अनुसार इसे विकसित किया जाएगा. इससे अतिरिक्त टीकों की मांग एवं आपूर्ति का प्रबंधन भी करना आसान होगा. साथ में बच्चों की माताओं को टीकाकरण सत्र से पहले व्हाट्सएप पर स्वतः मैसेज पहुंच जायेगा.
