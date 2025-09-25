ETV Bharat / state

3500 घायलों को पहुंचाया अस्पताल, 450 लावारिस शवों का किया अंतिम संस्कार; पढ़िए फतेहपुर की 'लाइफ लाइन' अशोक तपस्वी की कहानी

लोगों की पीड़ा देखकर मिली एंबुलेंस सेवा की प्रेरणा : तपस्वी ने बताया कि सैकड़ों शवों का वह विधि-विधान से अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं. 'पंडित जी वहां मौजूद रहते हैं. मंत्र उच्चारण के साथ ही अंतिम संस्कार किया जाता है. इस समाजसेवा की प्रेरणा ईश्वर से मिलती है. जिसका आप संकल्प ले लें तो ईश्वर जरूर कृपा करता है. मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की है. यहां जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने देखा था कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था, वह रोड पर पड़े रहते थे. उन्हें कोई उठाने वाला नहीं होता था. यहीं से मुझे एंबुलेंस सेवा की प्रेरणा मिली'.

शवों के टुकड़े बीनकर पहुंचाते हैं मोर्चरी हाउस : अशोक तपस्वी ने ईटीवी भारत को बताया कि वे करीब 20 से 22 वर्षों से लोगों को निशुल्क रूप से एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं. पहले अपने निजी वाहन से वह हादसे में घायलों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाते थे. बाद में उन्होंने एंबुलेंस ले ली.अब तक करीब 3500 लोगों की जान बचा चुके हैं. इसके अलावा हादसे में मारे गए करीब 400 लावारिस क्षत-विक्षत शवों को भी बीनकर मोर्चरी हाउस पहुंचा चुके हैं. इसके अलावा 450 के करीब लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं.

ये कहना है चक्काजीपुर के छोटेलाल का. गुड सेमेरिटन, फतेहपुर की लाइफ लाइन, घायलों के देवदूत जैसी कई टैग लाइनों का इस्तेमाल अशोक तपस्वी के लिए किया जाता है. वह 20 साल से लोगों को निशुल्क एंबुलेंस सेवा मुहैया करा रहे हैं. अब तक करीब 3500 घायलों को वह मुफ्त में अस्पताल पहुंचा चुके हैं. 450 के करीब लावारिस शवों का खुद ही अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं. 62 साल की उम्र में भी समाजसेवा का उनका यह जज्बा बरकरार है. ईटीवी भारत को उन्होंने अपने इस सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी. पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट...

फतेहपुर : 'मैं ई-रिक्शा चलाता हूं. मैं वाहन लेकर मोहम्मदपुर जा रहा था. इस बीच एक स्कूल बस ने टक्कर मार दी. पैर में गंभीर चोट लगी. सड़क के किनारे तड़प रहा था. इस बीच किसी ने एंबुलेंस मैन अशोक तपस्वी को जानकारी दी. वह कुछ ही देर में एंबुलेंस लेकर पहुंच गए. इसके बाद मुझे फ्री में अस्पताल पहुंचाया. वह नेक दिल इंसान हैं. मेरे जैसे गरीब और जरूरमंदों के लिए वह किसी मसीहा से कम नहीं हैं'.

समाजसेवा के लिए कई बार मिल चुका है सम्मान. (Graphics Credit; ETV Bharat)

कार में फंसा था परिवार, निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल : समाजसेवी ने बताया कि मेरे साथ बहुत पहले एक घटना घटी थी. मेरे पास एक कार थी. रात 11 बजे एक परिवार गाड़ी के अंदर फंसा था. उनका एक्सीडेंट हो गया था. इसी बीच मैं भी कार लेकर गुजर रहा था. हादसा देखकर मैंने कार रोक दी. मैंने एक-एक कर सभी को बाहर निकाल कर उन्हें रात में ही अस्पताल पहुंचाया. उस दौरान मुझे लगा कि हम अगर एक-दूसरे की मदद करें तो ईश्वर की कृपा अपने आप बन जाती है.

डॉयल 108 से ज्यादा अशोक तपस्वी को फोन मिलाते हैं लोग. (Graphics Credit; ETV Bharat)

हॉस्पिटल से निशुल्क घर पहुंचाते हैं शव : समाजसेवी ने बताया कि कोई भी घटना जब घटती है तो मुझे कॉल आ जाता है. मैं खुद से ही मौके पर पहुंच जाता हूं. पिता जी अब नहीं रहे. साल 2007 में एक एंबुलेस ले आया था. तब से वह हमारे फॉर्म हाउस पर खड़ी रहती है. 108 और 102 की शुरुआत अभी हुई है. इससे पहले वह इस सेवा में जुड़े हैं. रात में कई गर्भवती महिलाओं को भी अस्पताल पहुंचा चुके हैं. अस्पताल में किसी घायल की मौत हो जाए तो वह निशुल्क उसके शव को उसके गांव तक भी पहुंचाते हैं.

अशोक तपस्वी के पिता भी थे समाजसेवी. (Graphics Credit; ETV Bharat)

आधुनिक खेती से भी कमा चुके हैं नाम : अशोक तपस्वी कई अन्य सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कार्य भी करते हैं. वह अलग-अलग तरीकों से किसानों को भी जोड़ते हैं. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं. किसानों को पौधे बांटते हैं. वह अपनी 100 एकड़ बंजर जमीन को आधुनिक तकनीक से उपजाऊ बना चुके हैं. वह इस जमीन पर सिंदूर का पौधा (बिक्सा ओरेलाना) लगाते हैं. इससे जरिए बाजार में केमिकल फ्री सिंदूर उपलब्ध कराते हैं. पौधों से लिपस्टिक भी बनता है. इसके जरिए वह लाखों रुपये कमाते हैं.

कई मंचों पर मिल चुका है सम्मान : समाजसेवी अशोक तपस्वी यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं. जैविक खाद्य उत्पादन, गोवर्धन परियोजना के तहत वह गौ वंश संरक्षण के लिए गोबर से विभिन्न उत्पादों को बनवाते हैं. इसके लिए प्रशिक्षण भी देते हैं. उन्हें समाज के हीरो के तौर पर भी जाना जाता है. उनके काम के लिए अक्सर उन्हें विभिन्न मंचों पर सराहा जाता है. उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं. वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने गुड सेमेरिटन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया था.

कई बार अपनी निजी कार से भी घायलों को पहुंचाते हैं अस्पताल. (Photo Credit; Ashok Tapasvi)

समाजसेवी के फॉर्म हाउस पर खड़ी रहती है एंबुलेंस. (Photo Credit; Ashok Tapasvi)

कालका मेल पटरी से उतरी तो 20 घंटे दौड़ाई एंबुलेंस : अशोक ने बताया कि जुलाई 2011 में फतेहपुर के मलवां स्टेशन के पास कालका मेल पटरी से उतर गई थी. काफी संख्या में लोग घायल हुए थे. उस दौरान सरकारी एंबुलेंस की संख्या कम थी. रेलवे और जिला प्रशासन के पास पर्याप्त एंबुलेंस नहीं थी. ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए वह लगातार 20 घंटे तक एंबुलेंस चलाकर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते रहे थे. इसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई थी.

अशोक एक कॉल आते ही एंबुलेंस लेकर निकल पड़ते हैं. (Photo Credit; Ashok Tapasvi)

'लगा मौत आ जाएगी तब देवदूत बनकर आए अशोक' : गांव फुलवामऊ के रहने वाले राजू के अनुसार वह फरवरी में साइकिल से काम के लिए शहर गया था. वहां से वह लौट रहा था. इस दौरान तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वह नीचे गिरकर तड़प रहा था. उसे लग रहा था कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी. इस बीच किसी ने कॉल कर अशोक जी को हादसे के बारे में बताया. कुछ ही देर में वह एबुंलेस लेकर पहुंच गए. उन्होंने सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया.

अब अशोक तपस्वी के परिवार के बारे में जानिए : अशोक तपस्वी के पिता का नाम रमेश्वर सिंह था. उनका पुणे में व्यवसाय था. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उनकी भागीदारी के कारण उन्हें 'तपस्वी' उपनाम दिया गया था. अशोक भी पिता के सामाजिक कार्यों से प्रभावित हुए. अशोक तपस्वी 5 भाई व 4 बहनें हैं. छोटा भाई पुणे में व्यवसाय की देख-रेख करता है. अशोक के तीन बेटे हैं. एक बेटा पृथ्वी राज तपस्वी पूना में फूड्स कंपनी में काम करता है. दूसरा बेटा रितेश राज तपस्वी फतेहपुर में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है. तीसरा बेटा विष्णु राज तपस्वी पूना में होटल चलाता है. पत्नी का नाम मंजू सिंह तपस्वी है. वह गृहणी हैं.

