फतेहाबाद पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, राजस्थान से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फेक मैसेज भेज कर करते थे ठगी
हरियाणा में पुलिस की लगातार सख्ती के बाद भी साइबर अपराधी नये-नये तरीके अपनाकर रोजाना बड़ी संख्या में लोगों से ठगी कर रहे हैं.
Published : October 1, 2025 at 5:09 PM IST
फतेहाबाद: हरियाणा की फतेहाबाद साइबर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा से 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 28 मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. फतेहाबाद एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी. एएसपी ने बताया कि "गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में सक्रिय रहकर भोले-भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे. मामले से जुड़ा मास्टर माइंड अभी फरार है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जायेग."
पैसा जमा होने का फेक मैसेज भेजते थे ठगः फतेहाबाद एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि इस गिरोह के लोग अलग-अलग राज्यों में टारगेट कर खाते में पैसा जमा होने का फेक मैसेज भेजते थे. इसके बाद कॉल कर अपने आप को टीचर, प्रोफेसर सहित अन्य प्रतिष्ठित पदों पर होने की बता कर गलती से अकाउंट में कैश चले जाने का विश्वास दिलाते थे. फिर पैसा वापस करने के लिए कहते थे. कुछ लोग झांसे में आकर पैसा भेज देते थे, जिन्हें बाद में पता चलता था वे साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं."
गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपी राजस्थान के निवासी हैं.
- अविनाश खोईवाल, भीलवाड़ा जिले के खटीक मोहल्ला वार्ड नं. 36 का निवासी
- मनोज जवासिया, चित्तौड़गढ़ जिला के तहसील गंगरार का निवासी
- भेरू लाल भीलवाड़ा जिले के खटीक डागरी के दांतड़ा मोहल्ले का निवासी
- आकाश चावला भीलवाड़ा जिले के तिलक नगर का निवासी
- अंकित खटीक भीलवाड़ा जिले के मंगरोप मोहल्ले का निवासी
- चिराग सडाश चित्तौड़गढ़ जिले का निवासी
फर्जी परिचय देकर भरोसे में लेकर ठगीः सहायक पुलिस अधीक्षक दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि "26 अप्रैल 2025 थाना सदर टोहाना के जापतेवाला गांव निवासी बलजीत सिंह नामक शिकायतकर्ता के शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की. शिकायत में एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को उसका परिचित "मास्टर जी" बताते हुए कॉल किया और कहा कि उसका नया नंबर है. आरोपी ने भरोसा दिला कर कहा कि वह उसके खाते में 20,000 रुपये भेज रहा है. कुछ दिन में वापस ले लेगा. इसके बाद आरोपी ने 15,000 रुपये और 50,000 रुपये का फर्जी टेक्स्ट मैसेज भेजकर साइबर फ्रॉड किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सदर टोहाना में धारा 318(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है."