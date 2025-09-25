ETV Bharat / state

फास्ट ट्रैक कोर्ट पर CM के ऐलान के बाद वकील बोले- "एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड करके न खोले जाएं"

स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट से लोगों की दिक्कत होगी कम: अवध प्रताप सिंह ने कहा कि पहले भी सरकार ने चेक बाउंस (138 एनआईए एक्ट) के मामलों को एक ही छत के नीचे राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जिससे दिल्ली के अलग-अलग जिलों में रहने वाले लोगों को दूर दूर से राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ता है. इसके साथ ही सरकार ने पहले सरकार ने दिल्ली के सभी जिलों के लेबर कोर्ट को संबंधित जिलों से हटा करके राउज एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है. इससे भी लिटिगेंट्स और वकीलों को भी दिल्ली के अलग-अलग जिलों से राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना पड़ता है, जिससे उनका समय खराब होता है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी मामले में यह भी कहा कि कोर्ट में स्टाफ की जो कमी है, उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा. इसको लेकर, शाहदरा बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी एडवोकेट अवध प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का नए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा अच्छा निर्णय है. लेकिन, इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट संबंधित जिलों के कोर्ट में ही खोले जाएं, जिससे लोगों को न्याय के लिए दूर और दूसरे जिलों तक न्याय के लिए धक्के न खाने पड़ें.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में राजधानी में 53 नए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की बात कही है ताकि महिलाओं और बच्चों संबंधित मामलों का जल्दी निपटारा हो सके. दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली की कोर्ट्स में महिलाओं और बच्चों से संबंधित 17000 मामले लंबित हैं.

साथ ही सरकार के उस उद्देश्य के पूरे होने में भी बाधा आती है जिसके लिए कहा जाता डोर स्टेप जस्टिस. यानी कि न्याय आपके दरवाजे तक. इसके अलावा अवध प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट में स्टाफ की इतनी कमी है कि अगर लिटिगेंट्स को आगे अपील में जाने के लिए सर्टिफाइड अपील की कॉपी निकलवानी हो तो उसके लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है. इसके बाद दो महीने, 3 महीने, 6 महीने से लेकर 8 महीने तक का समय कॉपी निकलवाने में लग जाते हैं. इसलिए स्टाफ को तत्काल बढ़ाए जाने की जरूरत है और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कहीं एक जगह सेंट्रलाइज्ड करके न खोले जाएं.

जल्दी न्याय न मिलने से पीड़ित महिलाओं को होती है कुंठा: वहीं, शाहदरा बार एसोसिएशन की फीमेल एडिशनल सेक्रेटरी एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या बढ़ रही है. इसलिए सरकार की फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने का निर्णय सराहनीय है. उन्होंने कहा कि सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की बहुत जरूरत है. मैट्रीमोनियल केस भी काफी बढ़ रहे हैं. महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, रेप और बच्चों के खिलाफ भी हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं. इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट किन संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है. खासकर महिलाओं से संबंधित मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत जरूरी हैं.

'मुकदमे की अगली तारीख मिलने पर बहुत मायूसी होती है': प्रियंका अग्रवाल ने कहा कि जब किसी महिला को न्याय मिलने में देरी होती है तो उसकी पीढ़ा और कुंठा और बढ़ जाती है. अक्सर कोर्ट में स्टाफ की कमी की वजह से स्टाफ के छुट्टी पर होने की वजह से जब लिटिगेंट को मुकदमे की अगली तारीख मिलती है तो वह बहुत मायूस होता है.

वहीं, कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट मनीष भदौरिया ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने से संबंधित मामलों की सुनवाई जल्दी पूरी होती है. पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलता है. साथ ही उस फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित जज, वकील और कोर्ट स्टाफ भी उन मुकदमों के एक्सपर्ट हो जाते हैं और आगे के मुकदमों की सुनवाई भी तेजी से होती है. मनीष भदौरिया ने बताया कि जजों की कमी की वजह से अकेले दिल्ली हाई कोर्ट में ही एक लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं. मनीष भदौरिया ने कहा कि दिल्ली में अभी इस तरह के मात्र 16 अस्थायी/एडहॉक कोर्ट चल रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री ने स्थाई करने और 37 नए और स्थाई कोर्ट सहित कुल 53 फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने की बात कही है.



