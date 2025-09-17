ETV Bharat / state

40 साल तक मामले लंबित नहीं रख सकते, भोपाल गैस त्रासदी मामले में शीघ्र निराकरण के आदेश

भोपाल गैस त्रासदी मामले में सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील का शीघ्र किया जाए निराकरण : हाईकोर्ट

BHOPAL GAS TRAGEDY CASE
भोपाल गैस कांड मामले में 15 सालों से अपील है लंबित (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 11:22 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 11:38 PM IST

जबलपुर : भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर एमपी हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को भोपाल ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि साल 1984 भोपाल गैस त्रासदी मामलों में दायर अपील का यथाशीघ्र निराकरण किया जाए.

40 साल तक मामले लंबित नहीं रख सकते

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम 40 साल तक मामले लंबित नहीं रख सकते. युगलपीठ ने भोपाल की संबंधित कोर्ट को निर्देशित किया है कि वह कार्यवाही की मासिक प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट के प्रिसिंपल रजिस्ट्रार जनरल को सौंपें, जिसे प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

15 सालों से अपील है लंबित

भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी साल 1984 में हुई थी. ढाई दशक तक चले प्रकरण के बाद आरोपियों को भोपाल की सीजेएम कोर्ट ने 7 जून 2010 को सजा सुनाई थी. इसके बाद सभी आरोपियों ने सेशन कोर्ट में अपील प्रस्तुत की थी. वह अपील पिछले 15 सालों से अभी भी लंबित है.

JABALPUR HIGHCOURT NEWS
भोपाल गैस त्रासदी मामले में शीघ्र निराकरण के आदेश (Etv Bharat)

जल्द से जल्द हो मामले का निराकरण

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से दलील दी गई कि सीबीआई जांच एजेंसी है और अब भी एक आपराधिक अपील व एक विविध आपराधिक मामला लंबित है. यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आरोपियों को फरार घोषित करने के लिए दायर किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी अक्टूबर 2023 से अदालत में उपस्थित हो रहा है, फिर भी अबतक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद्र ने पैरवी की.

जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की रिपोर्ट कोर्ट में

सरकार की तरफ से बताया गया कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण से निकली राख की टेस्टिंग करवाई गई है. टेस्टिंग की समीक्षा रिपोर्ट भी हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस प्रदीप मित्तल के समक्ष पेश की गई. सरकार की ओर से कहा गया कि राख के अन्य टेस्ट भी करवाए जाने हैं, इसके लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है.

राख में रेडियो एक्टिव पदार्थ?

गौरतलब है कि साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप की. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है। जहरीले कचरे से 850 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है. इस दौरान एक अन्य जनहित याचिका में कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख में रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रिय हैं, जो चिंता का विषय है. इसके बाद कोर्ट ने विनष्टीकरण की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे.

