ETV Bharat / state

रांची में संवेदना और सशक्तिकरण का संगम बना चैरिटेबल चार्म का आयोजन, विशेष बच्चों ने दी खास प्रस्तुति

रांची में फैशन फॉर ए कॉज 2 कार्यक्रम का आयोजन संस्था चैरिटेबल चार्म की ओर से किया गया. जिसमें बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी.

Children performing at the event
कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे बच्चे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 7, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची के ऑड्रे हाउस में फैशन फॉर ए कॉज 2 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम समाज में समान अवसर, सशक्तिकरण और मानवीय संवेदना का सुंदर संदेश देने वाला साबित हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत जरूरतमंद बच्चों के आत्मविश्वास से भरे रैंप वॉक से हुई. यह आयोजन वंचित महिलाओं और बच्चों के जीवन में सुधार के लिए काम कर रही चैरिटेबल चार्म संस्था की ओर से किया गया.

परफॉर्मेंस कर बच्चों ने जीता सबका दिल

इन बच्चों की मुस्कान और आत्मविश्वास ने सभी का दिल जीत लिया और यह दिखा कि अगर अवसर मिले तो ये बच्चे भी समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ सकते हैं. इसके बाद प्रकाश कुंज के विशेष रूप से सक्षम बच्चों की प्रस्तुति ने सबको भावुक कर दिया. इन बच्चों ने यह संदेश दिया कि प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं होती है.

रांची में फैशन फॉर ए कॉज 2 कार्यक्रम का आयोजन (Etv bharat)

कलाकार विपुल नायक की नृत्य प्रस्तुति

इसके बाद झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित कलाकार विपुल नायक की नृत्य प्रस्तुति ने माहौल को उल्लासमय बना दिया. वहीं दृष्टिहीन बच्चों की ओर से प्रस्तुत प्रेरणादायक नृत्य ने सभी को प्रभावित किया और इस शाम को अविस्मरणीय बना दिया. चैरिटेबल चार्म के सहयोग से तैयार किए गए बच्चों का फैशन शो, सबसे बड़ा आकर्षण रहा. इन बच्चों के आत्मविश्वास और मुस्कान ने यह साबित कर दिया कि सही दिशा और सहयोग मिलने पर कोई भी बच्चा जीवन में आगे बढ़ सकता है.

FASHION FOR CAUSE 2 EVENT
प्रस्तुति देते कलाकार (ETV BHARAT)

समाज में जागरूकता लाने की दिशा में अहम कदम: माधुरी मंजुरी

डब्ल्यूएएमएस अकादमी के बच्चों ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक सुंदर प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा. इस अवसर पर मुख्य अतिथि माधुरी मंजुरी रही, जो संस्था की सक्रिय सदस्य भी हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन, समाज में जागरूकता और बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम हैं. इस कार्यक्रम की सफलता में जेवियर्स कॉलेज के विद्यार्थियों की भूमिका भी सराहनीय रही. उन्होंने आयोजन को सफल और सुव्यवस्थित बनाने में पूरा सहयोग दिया. कार्यक्रम से प्राप्त धनराशि का उपयोग जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के कार्यों में किया जाएगा.

FASHION FOR CAUSE 2 EVENT
आयोजन में बच्चों की प्रस्तुति (ETV BHARAT)

सपनों को साकार करने के लिए साधन नहीं बल्कि संकल्प की जरूरत होती है और हमारा प्रयास है कि हर बच्चा और महिला आत्मनिर्भर बने: डॉ. ख्याति मुंजाल, अध्यक्ष, चैरिटेबल चार्म

संवेदना और सुंदरता का संगम था कार्यक्रम

इधर समिति सदस्य रूपम झा ने कहा, सच्चा सौंदर्य वही है जो समाज में बदलाव लाने का माध्यम बने. यह फैशन शो, संवेदना और सुंदरता का संगम था. इस कार्यक्रम में मौमिता चौधरी, निधि गुप्ता, प्रभा सिंह कुशवाहा, आरती सुलतानिया, निधि रॉय, श्वेता अडुकिया, खुशी कंकन, वसीम आलम, प्रियांशु चौधरी, प्रियंका जायसवाल और मोनिका जैसी कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं और सभी ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की.

फैशन फॉर ए कॉज 2 केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संवेदना की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम था. इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जब समाज एकजुट होकर आगे आता है तो हर मुस्कान एक नई उम्मीद बन जाती है.

ये भी पढ़ें- गोड्डा में नए अवतार में दिखे खिलाड़ी, फैशन शो में दिखाया जलवा

ट्रायबल यूथ फेस्ट का आगाज, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आया युवा वर्ग

अबूझमाड़ संस्कृति को बढ़ावा देनी की पहल, पारंपरिक परिधान में रैंप वॉक

For All Latest Updates

TAGGED:

रांची में फैशन फॉर ए कॉज 2CHARITABLE CHARM IN RANCHIफैशन फॉर ए कॉज 2 कार्यक्रम का आयोजनFASHION FOR A CAUSE 2 PROGRAMFASHION FOR CAUSE 2 EVENT IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.