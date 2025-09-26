ETV Bharat / state

फैशन; अलीगढ़ के पोटली बैग की दीवानी हैं बाॅलीवुड की अभिनेत्रियां, नीता अंबानी को भी है पसंद

अलीगढ़ की रहने वाली शाज़िया सिद्दीकी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक फैशन से जोड़ते हुए पोटली बैग बनाने का काम शुरू किया. जिससे स्थानीय स्तर पर दर्जनों लड़कियों को रोजगार भी मिला. उनकी मेहनत और डिज़ाइनिंग अमेरिका और कैलिफोर्निया जैसे देशों पसंद की जा रही है. हाल ही में शाजिया को 1,000 बैग बनाने का ऑर्डर मिला है.

अलीगढ़ : नवाबी दौर में शान का प्रतीक रहा पोटली बैग आज एक बार फिर वैश्विक फैशन की दुनिया में चमक बिखेर रहा है. कभी शाही घरानों की प्रतिष्ठा का हिस्सा रहा थैलीनुमा बैग अब अलीगढ़ से निकल कर सात समंदर पार भी खूब पसंद किया जा रहा है. यह बैग 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड अभिनेत्रियों की पसंद के साथ संभ्रांत वर्ग के फैशन का हिस्सा थी. लेकिन अब अलीगढ़ की शाजिया ने इसे नया कलेवर दिया है. जो एक बार फिर से सिने अभिनेत्रियों के अलावा दिग्गज सेलेब्रेटी और उद्योगपति नीता अंबानी की पसंद भी बन चुका है.

शाजिया बताती हैं कि हमारे लिए यह सिर्फ बैग बनाने का काम नहीं है, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी पहचान बनाने का जरिया भी है. पोटली बैग की खासियत इसकी बनावट और हस्तशिल्प कौशल में छिपी है. यह पूरी तरह से हैंडमेड होता है, जिसे निपुण कारीगर अपने हाथों से सजाते-संवारती हैं. इसके लिए रेशम, जरी, मखमल, नेट और कॉटन जैसे फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है. कई बार सूट और लहंगे के कपड़ों को भी पोटली बैग में रूपांतरित किया जाता है. सजावट के लिए लेस, डोरी, मोती, आर्टिफिशियल फ्लावर, ज्वेलरी और बीड्स का इस्तेमाल कर आकर्षक बनाया जाता है.

पोटली बैग की कीमत. (Photo Credit : ETV Bharat)







शाजिया बताती हैं कि यह पोटली बैग पुराना ट्रेडीशन है जो वापस फिर लौट आया है. यह हमारे दादी-नानी के जमाने में चला करता था. इसे बहुत ही इजी हाथ में लिया जा सकता है. इसमें कामखाब, जरी और बनारसी कपड़े का फैब्रिक किया जाता है. इसके अलावा इसमें गोटा, लटकन से इसकी खूबसूरती बढ़ाई जाती है. यह पूरी तरीके से हैंडमेड वर्क है. शुरुआत में छोटे स्तर पर आर्डर मिला था. पहले अमेरिका से मिला, फिर कैलिफोर्निया से आर्डर मिला है, फिर 1000 पोटली बैग का ऑर्डर अमेजॉन से बनाने को मिला है. बिजनेस के तौर पर ब्रांड बनाने की सोच है और इसका नाम 'हैंडमेड हैप्पीनेस' दिया है.

शादियों में पोटली बैग का फैशन. (Photo Credit : ETV Bharat)







हैंड बैग कारीगर फरह अमीन बताती हैं कि इसे बनाने में वेलवेट कपड़े का भी प्रयोग किया जाता है. फिर इसमें लेस और बुकरम का प्रयोग करते हैं. अब यह बैग फिर से ट्रेंड में आ गया है. इसके खूबसूरती बढ़ाने के लिए लटकन, मोती, नग का प्रयोग करते हैं. दुल्हन के लहंगे-गरारे आदि के मैचिंग के हैंड बैग खास लुक देते हैं. आयशा बताती है कि नवाबी दौर का फैशन लौट रहा है. आजकल दुल्हनें इसे खूब यूज़ करने लगी हैं. मुस्कान बताती हैं कि पहले इसका इस्तेमाल सोने चांदी के सिक्के रखने के लिए किया जाता था. अब इसे लहंगे और साड़ी की मैचिंग करके फैशन में उपयोग किया जा रहा है.

