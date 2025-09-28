एक दिन की बीएसए मोहिनी ने शिक्षकों को पढ़ाया ईमानदारी और अनुशासन का पाठ, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश
महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों को ऐसा अवसर दिया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 7:52 AM IST
फर्रुखाबाद : महिला सशक्तिकरण के तहत कक्षा 6 की छात्रा मोहिनी को एक दिन के लिए बीएसए बनाया गया. मोहिनी ने कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को ईमानदारी और अनुशासन पर जोर देने की सलाह दी. इस दौरान कई फाइलों का अवलोकन भी किया. इस दौरान सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर मोहिनी का स्वागत किया.
बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुपम अवस्थी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूल के बच्चों को ऐसे अवसर देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है. इसी कड़ी में शनिवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 की छात्रा मोहिनी ठाकुर को एक दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी देकर हौसला अफजाई की गई.
इस दौरान छात्रा मोहिनी ने कुर्सी पर बैठने के बाद कार्यालय की कार्यालय प्रणाली समझी. साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी और अनुशासन से काम करने की नसीहत दी. मोहिनी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार तभी संभव है जब शिक्षक और अधिकारी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं. मोहिनी ने बताया कि उसका सपना पुलिस सेवा में जाकर शिक्षा और समाज दोनों में सकारात्मक बदलाव लाने का है. मोहिने पांच भाई-बहन हैं. माता गृहिणी और पिता प्राइवेट काम करते हैं.
