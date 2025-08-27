फर्रुखाबाद: जिला कोर्ट ने माफिया अनुपम दुबे और बालकृष्ण उर्फ शिशु को 30 साल बाद ठेकेदार शमीम हत्या के मामले में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 2.06 लाख रुपये जुर्माना से भी लगाया है. पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 1995 में माफिया ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार की फतेहगढ़ में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पांच आरोपी बनाए गए थे.

इससे पहले कोर्ट में पेश करने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया अनुपम दुबे को मथुरा जेल से फतेहगढ़ न्यायालय में लाया गया. इस दौरान फतेहगढ़ कचहरी परिसर में सीओ सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा. अपर जिला सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह, एडीजीसी तेज सिंह राजपूत, हरिनाथ सिंह, श्रवण कुमार, अभिषेक सक्सेना व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद माफिया अनुपम दुबे व उसके साथी बालकिशन उर्फ शिशु को आजीवन कारावास और 2.06 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है.

कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया अनुपम दुबे. (Video Credit; ETV Bharat)

जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ई.एक्ट/अपर जिला एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने अनुपम दुबे और शिशु उर्फ बालकिशन को 302/149 आईपीसी में आजीवन कारावास और 2.06 लाख अर्थ दंड दंडित किया गया है. धारा 147 आईपीसी में 1 साल का कारावास और एक हजार का अर्थदंड, धारा 148 में 2 वर्ष का कारावास और दो हजार के अर्ध दंड से दंडित किया गया है. ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

जिला शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह ने बताया कि कन्नौज के कस्बा समधन निवासी पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम खान के छोटे भाई नसीम खान ने 26 जुलाई 1995 को फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि वह अपने भाई शमीम के साथ फतेहगढ़ आए थे. शमीम अपने गांव के सरफराज व इदरीश के साथ ठेकेदारी में साझेदार मोहल्ला बजरिया अलीगंज निवासी राजेंद्र प्रसाद तिवारी से मिलने जा रहे थे. तभी मोहल्ला बजरिया मोड़ के पास राजेंद्र तिवारी के घर के अनुपम दुबे व बालकिशन उर्फ शिशु, राजेंद्र उर्फ लंगड़ा, कौशल किशोर और लक्ष्मी नारायण ने बंदूक और तमंचों से शमीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट में गवाही और साक्ष्यों के आधार पर अनुपम दुबे और बालकिशन को सजा सुनाई है. इस मामले में राजू लंगड़ा का मुकदमा पहले ही डिसाइड हो चुका है. अन्य जो आरोपी थे, उनकी मौत हो चुकी है.

पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहाः बता दें कि ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर की हत्या के 27 साल पुराने मुकदमे में अनुपम दुबे को कानपुर के अपर जिला जज अष्टम राम अवतार प्रसाद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने भी लगाया था. उत्तर प्रदेश पुलिस निरीक्षक रामनिवास यादव की हत्या का दोष सिद्ध होने पर माफिया अनुपम दुबे को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. जिले में बसपा नेता अनुपम दुबे का आपराधिक इतिहास रहा है. मोहम्मदाबाद ब्लॉक के ग्राम सहसापुर का रहने वाला माफिया अनुपम दुबे 36 साल आपराधिक दुनिया में रहा. अनुपम दुबे पर अलग-अलग थानों में करीब 63 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें हत्या, जमीन पर कब्जा और फिरौती के केस शामिल हैं. प्रशासन अब तक माफिया अनुपम दुबे की एक अरब 71 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुका है.

अनुपम दुबे का अपराधिक इतिहास: पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अनुपम दुबे ने साल 1987 में अपराध जगत में अपना कदम रखा. 20 जून 1991 में मैनपुरी के थाना बेबर में ओमप्रकाश सिंह यादव की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें अनुपम दुबे और उसका साथी नेम कुमार उर्फ बिलैया आरोपी था. 12 जून 1992 को फतेहगढ़ के करन सिंह कटियार पर जानलेवा हमले में अनुपम दुबे और उसके साथी बिलैया का नाम आया. 4 अगस्त 1994 में करन सिंह कटियार की कानपुर स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी. अनुपम दुबे ने 14 में 1996 इंस्पेक्टर हत्याकांड को अंजाम दिया. अनुपम दुबे पर अब तक कुल 63 अपराधिक मुकदमें अलग अलग जनपदों में विभिन्न धाराओं में दर्ज हुये है.

