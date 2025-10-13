फर्रुखाबाद की बाढ़ में ढह गई 1.5 करोड़ की पानी की टंकी, 4 गांवों में होनी थी वॉटर सप्लाई
एडीएम बोले मांग को देखते हुए दोबारा भेजा जाएगा टंकी बनाने का प्रस्ताव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 12:43 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 12:53 PM IST
फर्रुखाबाद : जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत बिलावलपुर कटरी भीमपुर में बनी पानी की टंकी बीते दिनों गंगा में समा गई. टंकी बाढ़ के पानी की वजह से ढह गई थी. इस टंकी से आसपास के चार गांवों में पेयजल सप्लाई होनी थी. निर्माण में करीब एक डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हुए थे. ग्रामीणों की शिकायत के बाद एडीएम ने जांच कराने की बात कही है.
ग्राम प्रधान पुत्र महरम सिंह ने बताया कि इस साल गंगा की बाढ़ से तहसील सदर क्षेत्र में खूब तबाही हुई है. नदी में लगातार कटान और बहाव का रास्त बदलने से कई गांवों का वजूद संकट में है. इसी बाढ़ की चपेट में ग्राम पंचायत बिलावलपुर कटरी भीमपुर के चार गांवों में पेयजल आपूर्ति देने के लिए बनी टंकी भी आ गई. जल जीवन मिशन योजना से निर्मित टंकी नदी में समा चुकी है. टंकी बनवाने में अनुमानित बजट करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हुआ था.
महरम सिंह के मुताबिक पानी की टंकी से कई घरों में कनेक्शन भी हो चुके थे. इस टंकी से पृथ्वीपुर की मडैया, डाटा की मडैया, हरि मडैया, दिलीप मडैया, डोली की मडैया और अग्नि की मडैया में पानी की सप्लाई शुरू होनी थी. इन गांवों में करीब 2000 की आबादी रहती थी. फिलहाल बाढ़ के बाद इन गांवों में करीब 30 परिवार ही रहते हैं.
इस मामले में एडीएम अरुण कुमार सिंह का कहना है कि बिलावलपुर का मजरा डाटा का मडैया में पानी की टंकी की गिरने जानकारी मिली है. तहसील स्तर के कर्मचारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है. पानी की टंकी ढहने की वजह बाढ़ ही सामने आया है. अब गंगा नदी में जलस्तर काफी कम हो गया है. हालांकि कटान की समस्या बनी हुई है. अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर टंकी को पुनः बनवाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा.
यह भी पढ़ें : उन्नाव में जल जीवन मिशन की पोल खुली; टेस्टिंग के दौरान पाइप फटा, लोगों को हुई परेशानी
यह भी पढ़ें : झांसी में पानी की किल्लत; सप्लाई न होने से गुस्साई भीड़ ने जाम की सड़क, पानी की टंकी पर चढ़ीं महिलाएं