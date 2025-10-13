ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद की बाढ़ में ढह गई 1.5 करोड़ की पानी की टंकी, 4 गांवों में होनी थी वॉटर सप्लाई

बाढ़ में ढही पानी की टंकी ( Photo Credit : social worker )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

फर्रुखाबाद : जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत बिलावलपुर कटरी भीमपुर में बनी पानी की टंकी बीते दिनों गंगा में समा गई. टंकी बाढ़ के पानी की वजह से ढह गई थी. इस टंकी से आसपास के चार गांवों में पेयजल सप्लाई होनी थी. निर्माण में करीब एक डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हुए थे. ग्रामीणों की शिकायत के बाद एडीएम ने जांच कराने की बात कही है. बाढ़ में ढही पानी की टंकी मामले की होगी जांच. (Video Credit : ETV Bharat) ग्राम प्रधान पुत्र महरम सिंह ने बताया कि इस साल गंगा की बाढ़ से तहसील सदर क्षेत्र में खूब तबाही हुई है. नदी में लगातार कटान और बहाव का रास्त बदलने से कई गांवों का वजूद संकट में है. इसी बाढ़ की चपेट में ग्राम पंचायत बिलावलपुर कटरी भीमपुर के चार गांवों में पेयजल आपूर्ति देने के लिए बनी टंकी भी आ गई. जल जीवन मिशन योजना से निर्मित टंकी नदी में समा चुकी है. टंकी बनवाने में अनुमानित बजट करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हुआ था.

