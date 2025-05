ETV Bharat / state

यूपी शिक्षा विभाग में बड़ी कार्रवाई; BSA ने 36 टीचर और 130 कर्मचारियों की सैलरी रोकी - ACTION AGAINST TEACHER

BSA ने 36 टीचर और 130 कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी रोकी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 4:01 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 5:12 PM IST 2 Min Read

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों का अलग-अलग तिथियों में एक माह में निरीक्षण हुआ था. इसमें 36 शिक्षक समेत 130 कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे. साथ ही 3 विद्यालय बंद पाए गए थे. बीएसए ने अनुपस्थित के दिन का वेतन रोक दिया है. इसके साथ ही शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में कार्रवाई का अंकन करने का आदेश बीईओ को दिया. परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की शत प्रतिशत उपस्थिति कराने के लिए शासन के आदेश पर गठित जिला व ब्लॉक टास्क कमेटी के सदस्य निरीक्षण करते हैं. शिक्षा विभाग के इन टीचरों और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई. (Photo Credit; Education Department)

21 अप्रैल से 19 मई तक अधिकारियों के निरीक्षण किया था. इसमें दो प्रधानाध्यापक, 34 सहायक अध्यापक, 68 शिक्षामित्र, तीन अनुदेशक व तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अलग-अलग तिथियां को अनुपस्थित मिले थे. शिक्षा विभाग के इन टीचरों और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई. (Photo Credit; Education Department) इसकी रिपोर्ट प्रेरणा पोर्टल से मिलने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद ने शिक्षक, शिक्षा मित्र अनुदेशक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का अनुपस्थित दिन का वेतन रोक दिया है. खंड शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों की सेवा पुस्तिका पर कार्रवाई अंकित करने का आदेश दिया है. शिक्षा विभाग के इन टीचरों और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई. (Photo Credit; Education Department) वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद ने बताया कि एक माह में निरीक्षण में जिन तिथियों पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुपस्थित मिले थे, उस दिन का वेतन रोका गया है. इसके साथ ही बीईओ को यह कार्रवाई इनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के लिए कहा है. ये भी पढ़ेंः आगरा की नई टाउनशिप अटल पुरम की लॉन्चिंग की तैयारी, यूपीरेरा में पंजीकरण, जानिए प्लाट और आवास की क्या है प्राइस?

Last Updated : May 22, 2025 at 5:12 PM IST