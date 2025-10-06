ETV Bharat / state

कहीं सोयाबीन जैसा न हो जाए दूसरी फसलों का हाल, टेंशन में किसान

अत्यधिक बारिश से खेत में लेटी धान की फसल ( ETV Bharat )

किसान सुधीर शर्मा कहते हैं "इस बार भारी बारिश और यलो मोजेक के चलते पहले ही सोयाबीन की फसल प्रभावित हो चुकी है. इस बरसात ने उड़द और तिल की खेती करने वाले किसानों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है. एक डेढ़ महीने से लगातार हो रही बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है. उड़द हो या तिल सभी फसलें पानी में बर्बाद हो रही हैं. कई जगह धान में बालियां आनी शुरू हुई हैं, कई जगह बालियां तैयार हैं, दाने भर रहे हैं, कई जगह धान पक चुकी हैं. किसान इंतजार कर रहे हैं कि बारिश बंद हो तो वे खलिहान तक धान की कटाई करके फसल को लेकर आएं लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है."

शहडोल जिले में रविवार को सुबह-सुबह हल्की धूप निकली थी लेकिन जिले के अलग-अलग इलाकों में बारिश हो रही थी. शाम तेज आंधी और गरज-चमक के साथ झमाझम बरसात का दौर भी देखने को मिला. यही हालात पूरे शहडोल संभाग का रहा. संभाग के तीनों जिलों में ही मानसूनी बारिश का दौर अभी भी जारी है. और अब यही बारिश किसानों की टेंशन बढ़ा रही है. क्योंकि अक्टूबर महीने में भी बारिश अपने लय में ही नजर आ रही है.

शहडोल: मानसून सीजन में किसानों के लिए बारिश का होना बेहद जरूरी होता है. लेकिन कहते हैं न कि जब किसी चीज की अति हो जाए तो वह परेशानी का सबब बन जाती है. शहडोल संभाग में बारिश को लेकर कुछ ऐसा ही हाल है. यहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है जिसे लेकर अब किसानों की टेंशन बढ़ गई है कि कहीं उनकी चार महीने की मेहनत न डूब जाए.

शहडोल में लगातार हो रही बारिश (ETV Bharat)

शहडोल जिले में खरीफ फसलों का हाल

सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी और प्रभारी कृषि उपसंचालक अनुराग पटेल बताते हैं कि शहडोल जिले में धान की खेती प्रमुखता से की जाती है. इस बार यहां धान एक लाख 42 हजार 9 सौ हेक्टेयर में लगाया गया है. मक्का 91 सौ हेक्टेयर, कोदो-कुटकी 15 हजार हेक्टेयर और उड़द की फसल 12 हजार 5 सौ हेक्टेयर रकबे में लगाई गई है. वहीं अरहर की फसल 14 हजार हेक्टेयर, मूंग एक हजार हेक्टेयर, तिल 10 हजार हेक्टेयर और सोयाबीन 8 हजार 3 सौ हेक्टेयर रकबे में बोई गई है. इस बार सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई तो उसका मुआवजा किसानों को मिला है. ज्यादा बारिश से दलहनी और तिलहनी फसलों का नुकसान होता ही है.

धान को कैसा नुकसान

शहडोल जिले के एंताझर गांव के किसान कृष्णा गुप्ता कहते हैं "कई खेतों में धान की फसलें गिर गई हैं. जब फसल जमीन पर लेट जाती है तो दाने भी प्रभावित होते हैं और कटाई में भी मशक्कत करनी पड़ती है. कुल मिलाकर उत्पादन प्रभावित होता है. अनूपपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही हाल है, उमरिया जिले में कृषि विभाग के मुताबिक खरीफ सीजन का टोटल रकबा 1.14 लाख हेक्टेयर का है, अकेले धान का रकबा सबसे ज्यादा 63 हजार हेक्टेयर है.

बारिश बढ़ा रही परेशानी

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंन्द्र सिंह बताते हैं "अभी तक शहडोल में करीब 1160 एमएम बारिश हो चुकी है. सामान्य रूप से अपने यहां माना जाता है कि 15 सितंबर से मानसून लौटने लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है. बारिश का दौर जारी है. अनुमान है कि अगले तीन से चार दिन तक अभी और बारिश होगी. खऱीफ सीजन में हमारे यहां थोड़ा सोयाबीन को नुकसान हुआ है, तिली, उड़द, मूंग और इन दलहनी फसलों को भी बारिश ने नुकसान पहुंचाया है."

"अरहर जहां निचले खेतों में है वहां चिंता वाली बात है. वहां थोड़ी बहुत गलन की समस्या देखी गई है. बात करें अगर धान की तो धान तो वैसे भी पानी को टॉलरेट कर लेता है, और यहां लोग धान के खेतों में पानी भरकर भी रखते हैं. लेकिन जब तेज हवा के साथ बारिश होती है तो उस समय नुकसान की संभावना ज्यादा होती है. इससे पॉलिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है. लोकलभाषा में बोलें तो बदरा हो जाता है, कई बार धान गिर जाता है. ऐसे में कह सकते हैं कि अगर और बारिश होती है तो धान में समस्या आ सकती है."