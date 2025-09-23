ETV Bharat / state

किसानों को 72 घंटे के अंदर मिलेगा फसल का पैसा, धान और मंडुवा खरीद के लिए ₹600 करोड़ पास

धान और मांडवा की खरीद पर किसानों को 72 घंटे के भीतर फसल का पैसा मिलेगा.

Purchase of paddy and manduwa
किसानों को 72 घंटे के अंदर मिलेगा फसल का पैसा (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में धान और मांडवा की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर ही किसानों को फसल का पैसा दे दिया जाए, इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 600 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को सचिवालय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक में खरीफ की फसलों, धान और मंडुवा की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को आदेश दिए कि इस बार किसानों को उनकी उपज का भुगतान नियम के अनुसार, 48 से 72 घंटे के भीतर हर हाल में किया जाए.

न्यूनतम समर्थन मूल्य तय: भारत सरकार ने इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2369 रुपये प्रति क्विंटल और मंडुवा का 4886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर दिया है.

किसानों को 72 घंटे के अंदर मिलेगा फसल का पैसा (VIDEO- ETV Bharat)

गोदाम की सुविधा बढ़ाई जाएगी: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि फसल भंडारण के लिए गोदाम की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और खरीद के लिए जूट के बैग की पर्याप्त उपलब्धता हर खरीद स्थल पर उपलब्ध होगी, इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं. बैठक में एफसीआई, मंडी समिति और राइस मिल संगठन के प्रतिनिधियों की ओर से रखी गई मांगों पर भी शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया है.

खरीद केंद्रों की संख्य बढ़ी: बैठक के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस साल प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य साढ़े सात लाख मीट्रिक टन और मंडुवा खरीद का लक्ष्य पांच हजार मीट्रिक टन रखा किया गया है. इस साल गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में फसलों की खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है. गढ़वाल मंडल में पिछले साल 120 खरीद केंद्र थे. जबकि इस साल 135 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे.

इसी क्रम में कुमाऊं मंडल में पिछले साल के 564 खरीद केंद्र बनाए गए थे. जबकि इस साल 600 खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं. ताकि किसान अपनी फसलों को आसानी और समय से खरीद केंद्रों पर बेच सकें.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

धान और मंडुवा की खरीदफसलों की खरीदPURCHASE OF CROPSPAYMENT OF CROPS TO FARMERSPURCHASE OF PADDY AND MANDUWA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.