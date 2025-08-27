पलामू: जिले में यूरिया की किल्लत हो गई है. इससे किसानों का काफी परेशानी हो रही है. दरअसल, पलामू में 2670 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन जिला को सिर्फ 585 मीट्रिक टन ही यूरिया मिल पाई है.

2025 में पलामू में मानसून की बारिश औसत से अधिक हुई है. अधिक बारिश के कारण मक्का और दलहन की फसल तो नहीं हो पाई, लेकिन इस बार धान की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है. पलामू में 51000 हेक्टेयर जमीन पर धनरोपनी का लक्ष्य रखा गया था. पिछले 10 वर्षों में पहली बार पलामू में धनरोपनी लक्ष्य के अनुरूप हुई है.

यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान

धनरोपनी पूरा होने के बाद किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं. कई किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर हैं, जबकि कई किसान पैसे के अभाव में यूरिया नहीं खरीद पा रहे हैं. पलामू के हैदरनगर के बहेरा के रहने वाले किसान जमुना सिंह ने बताया कि पैसे अभाव में वह यूरिया नहीं खरीद पाए हैं. ऊंची कीमत पर बाजार में यूरिया मिल रही है, जबकि कई लोग यूरिया की कालाबाजारी भी कर रहे हैं. चचेरिया के किसान जोगिंदर सिंह ने बताया कि किसान काफी परेशान हैं. एक बीघा में 10000 की लागत से धनरोपनी की है, लेकिन यूरिया की किल्लत हो गई है. यूरिया नहीं मिलने के कारण फसल खराब हो रही है.

पलामू में यूरिया की किल्लत पर रिपोर्ट और डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन सख्त

यूरिया की कालाबाजारी की जानकारी सामने आने के बाद पलामू जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है. सभी प्रखंडों में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. पलामू में अब तक तीन दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है. जबकि एक दुकान का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है. पलामू के नौडीहा बाजार के इलाके में यूरिया का स्टॉक जब्त किया गया है. पलामू डीसी समीरा एस ने सदर, हुसैनाबाद और छतरपुर के एसडीओ को कार्रवाई करने और छापेमारी करने का निर्देश दिया है.

“पलामू में इस बार बारिश अच्छी हुई है. इस कारण धान का रोपा भी अच्छा हुआ है. सरकार से 2670 एमटी यूरिया की मांग की गई थी, लेकिन मात्र 585 एमटी यूरिया मिल पाई है. उम्मीद है जल्द पलामू को डिमांड के अनुरूप यूरिया मिल जाएगी. यूरिया की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त है एवं कार्रवाई भी कर रहा है. कई दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और सस्पेंड भी किए जा रहे हैं. खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से सख्त चेतावनी जारी की गई है. सभी प्रखंडों में कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और छापामारी करने को कहा गया है. खाद के कारोबारियों पर नजर रखी जा रही है.”- समीरा एस, डीसी, पलामू

