आईएमटी के विरोध में जींद में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, दी चेतावनी - "जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे"
आईएमटी के विरोध में जींद पहुंचे किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर नाराजगी जताई, सीएम-राज्यपाल को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की.
Published : September 19, 2025 at 5:56 PM IST
जींद: जींद जिले के लगभग एक दर्जन गांवों के सैकड़ों किसान एनएच 152 डी और दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के पास की प्रस्तावित आईएमटी के विरोध में ट्रैक्टर लेकर शुक्रवार को जींद पहुंचे. किसानों ने आईएमटी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा.
तिरंगे झंडे लगाकर जताया विरोध
शुक्रवार को बड़ी संख्या में कई गांवों के किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर जींद पहुंचे. इन किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे लगाए हुए थे. किसानों ने गोहाना रोड पर लघु सचिवालय परिसर के बाहर काफी देर तक धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
रोजगार और पुनर्वास पर उठे सवाल
किसान नेताओं ने कहा कि आईएमटी से न तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और न ही भूमि खोने वाले किसानों के लिए पुनर्वास की कोई योजना है. इन जमीनों से केवल किसानों और उनके परिवारों का ही पेट नहीं भरता है, बल्कि हजारों मजदूरों और उनके परिवारों की रोजी-रोटी भी इसी जमीन से चलती है.
"जमीन देंगे नहीं, जान दे देंगे"
किसानों ने चेतावनी दी कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे. यदि जबरदस्ती की गई, तो वे अपनी जान देने तक को तैयार हैं. प्रदर्शन में शामिल किसानों ने स्पष्ट किया कि वे सरकार के किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे.
डीसी को सौंपा गया ज्ञापन
प्रदर्शन के बाद किसानों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान रजा को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. डीसी ने ज्ञापन स्वीकार कर जांच का आश्वासन दिया और कहा कि बिना सहमति जमीन दर्ज करने के आरोपों की जांच करवाई जाएगी.
इसे भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में पुलिस का गैंगस्टरों पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, छह बड़े गैंगों पर शिकंजा