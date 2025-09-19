ETV Bharat / state

आईएमटी के विरोध में जींद में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, दी चेतावनी - "जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे"

आईएमटी के विरोध में जींद पहुंचे किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर नाराजगी जताई, सीएम-राज्यपाल को ज्ञापन सौंप जांच की मांग की.

जींद में किसानों का ट्रैक्टर मार्च
जींद में किसानों का ट्रैक्टर मार्च (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: जींद जिले के लगभग एक दर्जन गांवों के सैकड़ों किसान एनएच 152 डी और दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के पास की प्रस्तावित आईएमटी के विरोध में ट्रैक्टर लेकर शुक्रवार को जींद पहुंचे. किसानों ने आईएमटी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा.

तिरंगे झंडे लगाकर जताया विरोध

शुक्रवार को बड़ी संख्या में कई गांवों के किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर जींद पहुंचे. इन किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर तिरंगे झंडे लगाए हुए थे. किसानों ने गोहाना रोड पर लघु सचिवालय परिसर के बाहर काफी देर तक धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जींद पहुंचे किसान
ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जींद पहुंचे किसान (Etv Bharat)

रोजगार और पुनर्वास पर उठे सवाल

किसान नेताओं ने कहा कि आईएमटी से न तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और न ही भूमि खोने वाले किसानों के लिए पुनर्वास की कोई योजना है. इन जमीनों से केवल किसानों और उनके परिवारों का ही पेट नहीं भरता है, बल्कि हजारों मजदूरों और उनके परिवारों की रोजी-रोटी भी इसी जमीन से चलती है.

"जमीन देंगे नहीं, जान दे देंगे"

किसानों ने चेतावनी दी कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे. यदि जबरदस्ती की गई, तो वे अपनी जान देने तक को तैयार हैं. प्रदर्शन में शामिल किसानों ने स्पष्ट किया कि वे सरकार के किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे.

प्रस्तावित आईएमटी के विरोध में जुटे किसान
प्रस्तावित आईएमटी के विरोध में जुटे किसान (Etv Bharat)

डीसी को सौंपा गया ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद किसानों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान रजा को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. डीसी ने ज्ञापन स्वीकार कर जांच का आश्वासन दिया और कहा कि बिना सहमति जमीन दर्ज करने के आरोपों की जांच करवाई जाएगी.

इसे भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में पुलिस का गैंगस्टरों पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, छह बड़े गैंगों पर शिकंजा

For All Latest Updates

TAGGED:

आईएमटी के विरोध में किसानजींद में किसानों का ट्रैक्टर मार्चजींद में किसानों का प्रदर्शनFARMERS PROTEST IN JIND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.