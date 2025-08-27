खैरथल: जिला मुख्यालय खैरथल को ही बनाए रखने की मांग को लेकर यहां आंदोलन जोर पकड़ रहा है. 'खैरथल जिला बचाओ संघर्ष समिति' के समर्थन में बुधवार को ट्रैक्टर रैली निकाली गई. रैली उलाहेड़ी बस स्टैंड से शुरू होकर खैरथल जिला मुख्यालय तक पहुंची और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इसका नेतृत्व मुंडावर विधायक ललित यादव और किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया ने किया.

ट्रैक्टर रैली उलाहेड़ी स्टैंड से रवाना होकर मुंडावर, हरसोली, खैरथल के हनुमान सर्किल, रेलवे फाटक और अंबेडकर सर्किल से गुजरती हुई जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची. वहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जिले का नाम यथावत रखने और जिला मुख्यालय खैरथल में ही रखने की मांग की गई. ज्ञापन देने के बाद विधायक ललित यादव धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे और उनके साथ धरने में शामिल हुए.

पढ़ें: खैरथल-तिजारा का नाम बदलकर 'भर्तृहरि नगर' रखने का विरोध राम विरोधियों का एजेंडा: भूपेंद्र यादव

खैरथल बचा ना तिजारा और ना ही मुंडावर: विधायक यादव ने कहा कि चार दिन पहले क्षेत्र के किसानों ने कहा था कि खैरथल जिला हमारे लिए बना था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार बनी, जिले को पता नहीं कहां ले जा रहे हैं. अब ना खैरथल बचा, ना तिजारा बचा, ना ही मुंडावर. उन्होंने आगे कहा, कि नए जिले का नाम भतृ​हरि नगर रखने से किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन जिला मुख्यालय खैरथल ही बना रहना चाहिए. यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने जिले का नाम क्यों बदला? किसी ने मांगा था क्या? बिना मांगे कुछ देने का काम कर रहे हैं. मांगने से कुछ देते नहीं हो और बिना मांगे जिले का नाम बदलना चाहते हो, क्यों? इस नाम बदलने के पीछे क्या छुपा हुआ है?

ट्रैक्टर रैली का जगह-जगह स्वागत: शहरवासियों और व्यापारियों ने ट्रैक्टर रैली का जगह-जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया. इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी पुलिस बल तैनात रहा. बता दें कि राज्य सरकार ने खैरथल जिले का नाम बदलकर भतृहरि नगर कर दिया और इसका मुख्यालय भी तिजारा कर दिया गया.