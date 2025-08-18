बीकानेर: जिले के कोलायत-बज्जू क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई जल की मांग लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारी मैदान पर धरना दिया. पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसानों ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया. भाटी ने चेताया ​कि दो दिन में हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. किसानों ने कहा कि पौंग डेम में पानी होने के बावजूद नहर में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इसके बजाय पाकिस्तान में पानी छोड़ने का आरोप लगाया. किसानों ने चार में से दो समूह में पानी देने का वरीयता क्रम बदलने की मांग की.

पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी की अगुवाई में किसान धरने पर बैठे. भाटी ने कहा कि पौंग डेम में पूरा पानी होने के बावजूद किसानों को नहीं दिया जा रहा है. इससे कोलायत और बज्जू के किसान परेशान हैं. अधिकारी मनमानी कर रहे हैं. पानी के साथ ही क्षेत्र में बिजली की समस्या है. सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही. भाटी ने कहा कि हमने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए. हमारी मांग है कि चार में से दो समूह में पानी का वरीयता क्रम में बदलाव करें.

पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी (ETV Bharat Bikaner)

आंदोलन की चेतावनी: पूर्व मंत्री भाटी ने कहा कि सोमवार को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया. ज्ञापन देकर सरकार तक बात पहुंचाई, यदि 2 दिन में हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो कोलायत एवं बज्जू के साथ पूरे जिले के किसान बीकानेर में आंदोलन करेंगे. उधर, संभागीय आयुक्त विशाल मीणा ने सोमवार को नहर विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. पानी की स्थिति जानी. अधिकारियों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए.