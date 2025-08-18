ETV Bharat / state

बीकानेर: सिंचाई जल को लेकर किसानों का धरना, दो दिन का दिया अल्टीमेटम - DEMANDING WATER FROM PONG DAM

वरीयता क्रम में बदलाव कर चार में से दो समूह में पानी देने की मांग को लेकर बीकानेर में सोमवार को किसानों ने धरना दिया.

Former minister Bhati and farmers on dharna outside collectorate
कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर पूर्व मंत्री भाटी व किसान (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 7:17 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read

बीकानेर: जिले के कोलायत-बज्जू क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई जल की मांग लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारी मैदान पर धरना दिया. पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसानों ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया. भाटी ने चेताया ​कि दो दिन में हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. किसानों ने कहा कि पौंग डेम में पानी होने के बावजूद नहर में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इसके बजाय पाकिस्तान में पानी छोड़ने का आरोप लगाया. किसानों ने चार में से दो समूह में पानी देने का वरीयता क्रम बदलने की मांग की.

पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी की अगुवाई में किसान धरने पर बैठे. भाटी ने कहा कि पौंग डेम में पूरा पानी होने के बावजूद किसानों को नहीं दिया जा रहा है. इससे कोलायत और बज्जू के किसान परेशान हैं. अधिकारी मनमानी कर रहे हैं. पानी के साथ ही क्षेत्र में बिजली की समस्या है. सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही. भाटी ने कहा कि हमने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए. हमारी मांग है कि चार में से दो समूह में पानी का वरीयता क्रम में बदलाव करें.

पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: कलेक्टर के आश्वासन के बाद किसानों का धरना समाप्त, सिलीसेढ़ झील क्षेत्र में बोरिंग का काम फिलहाल स्थगित - BORINGS IN SILISERH LAKE AREA

आंदोलन की चेतावनी: पूर्व मंत्री भाटी ने कहा कि सोमवार को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया. ज्ञापन देकर सरकार तक बात पहुंचाई, यदि 2 दिन में हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो कोलायत एवं बज्जू के साथ पूरे जिले के किसान बीकानेर में आंदोलन करेंगे. उधर, संभागीय आयुक्त विशाल मीणा ने सोमवार को नहर विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. पानी की स्थिति जानी. अधिकारियों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए.

बीकानेर: जिले के कोलायत-बज्जू क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई जल की मांग लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारी मैदान पर धरना दिया. पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसानों ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया. भाटी ने चेताया ​कि दो दिन में हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा. किसानों ने कहा कि पौंग डेम में पानी होने के बावजूद नहर में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. इसके बजाय पाकिस्तान में पानी छोड़ने का आरोप लगाया. किसानों ने चार में से दो समूह में पानी देने का वरीयता क्रम बदलने की मांग की.

पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी की अगुवाई में किसान धरने पर बैठे. भाटी ने कहा कि पौंग डेम में पूरा पानी होने के बावजूद किसानों को नहीं दिया जा रहा है. इससे कोलायत और बज्जू के किसान परेशान हैं. अधिकारी मनमानी कर रहे हैं. पानी के साथ ही क्षेत्र में बिजली की समस्या है. सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही. भाटी ने कहा कि हमने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा कि सरकार तक हमारी बात पहुंचाए. हमारी मांग है कि चार में से दो समूह में पानी का वरीयता क्रम में बदलाव करें.

पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटी (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: कलेक्टर के आश्वासन के बाद किसानों का धरना समाप्त, सिलीसेढ़ झील क्षेत्र में बोरिंग का काम फिलहाल स्थगित - BORINGS IN SILISERH LAKE AREA

आंदोलन की चेतावनी: पूर्व मंत्री भाटी ने कहा कि सोमवार को एक दिन का सांकेतिक धरना दिया. ज्ञापन देकर सरकार तक बात पहुंचाई, यदि 2 दिन में हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो कोलायत एवं बज्जू के साथ पूरे जिले के किसान बीकानेर में आंदोलन करेंगे. उधर, संभागीय आयुक्त विशाल मीणा ने सोमवार को नहर विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. पानी की स्थिति जानी. अधिकारियों को स्थिति सुधारने के निर्देश दिए.

Last Updated : August 18, 2025 at 7:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवरसिंह भाटीONE DAY SYMBOLIC PROTESTACCUSED OF GIVING WATER TO PAKISTANMEMORANDUM TO ADMINISTRATIONDEMANDING WATER FROM PONG DAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

अब उड़ान भरेगा इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, इंडियन ऑयल बनाएगा एविएशन फ्यूल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.