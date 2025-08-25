जैसलमेर: जिले में पानी की मांग को लेकर एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं. जिलेभर के बड़ी संख्या में किसान सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान किसानों ने नारेबाजी की और अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. किसानों का कहना है कि हर साल उन्हें सिंचाई के पानी का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कभी भी स्थाई समाधान नहीं निकाला जाता. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस बार भी उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे.

किसानों का आरोप है कि खरीफ 2024-25 के लिए राजस्थान सरकार और इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) प्रशासन ने 29 जून से 20 अगस्त तक केवल एक ग्रुप सिंचाई पानी चलाया, जिससे जैसलमेर जोन को महज 50 से 80 प्रतिशत ही पानी मिला. वहीं, 20 अगस्त से चार में से दो ग्रुप का रेग्यूलेशन तय किया गया, लेकिन पिछले पांच दिनों से जैसलमेर को 1254 आर.डी. के हिस्से के मुकाबले सिर्फ 500 से 700 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है. किसानों का कहना है कि यह उनके साथ कुठाराघात है और मूंगफली, मूंग, ग्वार, मोठ जैसी खरीफ की फसलें सूखने के कगार पर हैं.

पढ़ें: किसानों के लिए सिंचाई पानी को लेकर आईजीएनपी ने नहरों का चक्रीय कार्यक्रम किया जारी

प्रदर्शनकारी किसानों ने साफ कहा है कि नहर प्रशासन तुरंत और प्राथमिकता के आधार पर पानी उपलब्ध करवाए. साथ ही, जो पानी अब तक कम मिला है, उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाए. उन्होंने आगाह किया कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो जिले की पूरी खरीफ की फसल चौपट हो जाएगी.

इसी क्रम में किसानों ने नहरों की सिल्ट (गाद) सफाई का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी रबी की फसल से पहले नहरों की सफाई जरूरी है. पिछली बार गाद की सफाई तो हुई, लेकिन नहर पटरियों पर उगी झाड़ियां ज्यों की त्यों छोड़ दी गई. स्थिति यह है कि पटरियों पर दोपहिया वाहन और चार पहिया गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं. ऐसे में, बरसात के कारण बने गड्ढों और झाड़ियों की सफाई जल्द से जल्द करने की मांग किसानों ने की. प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन उन्हें बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा.