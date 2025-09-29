एक बीघा में 50 किलो भी नहीं निकला सोयाबीन, खेतों में ही किया आग के हवाले, किसानों के सपने राख
मालवा में सोयाबीन ने किसानों को बहुत रुलाया. पीला मोजेक रोग से फसलें बर्बाद. किसान मुआवजे और भावांतर के भरोसे.
मंदसौर : पूरे मध्य प्रदेश में खासकर मालवा इलाके में इस बार सोयाबीन की फसल ने किसानों को बर्बाद कर दिया है. पीला मोजेक रोग के कारण सोयाबीन फसल को भारी नुकसान हुआ है. पहले किसानों ने ने ट्रैक्टर चलाकर खेतों में लगी फसल नष्ट की. अब जो फसल निकलने वाली थी, उसमें लागत बहुत आने और इसकी कीमत बहुत कम मिलने से दुखी किसानों ने सोयाबीन की फसल को काटा. खेत में एक जगह जमा किया और आग लगा दी.
सोयाबीन फसल फसल की हालत ये है कि कई खेतों में 50 किलो प्रति बीघा से भी कम पैदावार हुई. इस कारण किसानों ने अब इन्हें काटना और थ्रेसर मशीन में गहाई करना भी छोड़ दिया है. मल्हारगढ़ तहसील के चिल्लौद पिपलिया में शनिवार की दोपहर नरेंद्र सिंह नामक किसान अपने खेत पर थ्रेसर मशीन लेकर दो बीघा सोयाबीन की फसल को निकालने पहुंचे. एक बीघा फसल निकालने के बाद उन्हें केवल 42 किलो सोयाबीन प्राप्त हुई. इसके बाद उन्होंने बाकी की फसल को ना निकलते हुए आग के हवाले कर दिया.
किसान नरेंद्र सिंह का कहना है "थ्रेसर मशीन की निकालने का चार्ज 1500 प्रति घंटा के मान से दो घंटे का 3000 रुपए थ्रेसर मशीन का किराया, 2250 रुपए सोयाबीन कटिंग और इकट्ठा करने की मजदूरी के अलावा पहले लगभग 5500 की खाद और दवाई की लागत प्रति बीघा लगी है. इस तरह कुल मिलाकर किसान को करीब 11 हजार रुपए बीघा के मान से लागत खर्च बैठता है. बदले में केवल 50 किलो प्रति बीघा की उपज प्राप्त हो रही है. ऐसे में अब उन्होंने इसकी गहाई करना छोड़ कर उसे आग़ के हवाले कर दिया है."
किसान नरेंद्र सिंह ने शासन से तत्काल मुआवजा और बीमा रकम देने की गुहार लगाई है. मंदसौर जिले में कई किसान चौपट हुई फसल को रोटावेटर कर मिट्टी में मिला रहे हैं. वहीं अब ताजा मामले में फसल को अपने ही हाथों से आग लगाने के इस मामले से किसानों की दुर्दशा साफ नजर आ रही है. इस मामले में जिला प्रशासन में सर्वे का हवाला देते हुए मदद करने की बात कही है. मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा "फसल कटाई का सीजन चल रहा है. इसलिए राजस्व विभाग सभी तहसीलों में मौके पर जाकर क्रॉप कटिंग का काम कर रहा है."
सोयाबीन फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने मालवा के शाजापुर व मंदसौर इलाके में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद में खेतों में उतरे थे. सारे नुकसान का आकलन करने के लिए खेतों में सर्वे हो रहा है. हालांकि कई जगहों पर सर्वे को लेकर किसानों की नाराजगी भी सामने आ रही है. किसानों की मांग है कि मुआवजा दीपावली से पहले दिया जाए, जिससे किसान अगली फसल की तैयारी कर सकें. मालवा के मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर में सोयाबीन फसल को भारी नुकसान हुआ है.
सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदने की मांग को लेकर किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं. इसी को देखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना की घोषणा की. इसके तहत सोयाबीन खरीदी के बाद जो भी भाव में अंतर होगा,उसकी भरपाई किसानों को सरकार करेगी. हालांकि किसानों का आरोप है कि भावांतर योजना छलावा है. भावांतर योजना 8 साल पहले भी शुरू हुई थी. इसका भगुतान आज तक किसानों को नहीं हुआ.