एक बीघा में 50 किलो भी नहीं निकला सोयाबीन, खेतों में ही किया आग के हवाले, किसानों के सपने राख

सोयाबीन फसल को खेतों में ही किया नष्ट ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 3:16 PM IST 4 Min Read