बूंदी की मंडी में किसानों का प्रदर्शन, धान के उचित भाव की मांग

बूंदी: धान के उचित दाम को लेकर बुधवार को बूंदी की कृषि मंडी में किसानों ने मुख्य गेट बंद कर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया. “धान का उचित भाव दो या मंडी बंद करो” जैसे नारों से मंडी परिसर गूंज उठा. किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 15 अक्टूबर तक धान का भाव सुधरा नहीं तो बूंदी की मंडी अनिश्चितकालीन बंद कर दी जाएगी.

आंदोलन की पृष्ठभूमि और किसानों की मांगें: संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि धान की कीमतों में हो रही लूट के खिलाफ यह आंदोलन किसानों की मजबूरी बन गया है. उन्होंने कहा कि सरकार और मंडी प्रशासन किसानों की पीड़ा को अनदेखा कर रहे हैं. किसानों की अगुवाई कर रहे युवा किसान नेता गिर्राज गौतम ने मंच से सरकार पर सीधा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि 4000 रुपए प्रति क्विंटल का धान 2400 रुपए में खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को करोड़ों की हानि हो रही है. गिर्राज गौतम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में साधारण धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है और वहां की सरकार 27 लाख किसानों को बोनस दे रही है. उन्होंने सवाल किया कि हाड़ौती के किसानों के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है. गौतम ने मांग की कि मंडियों में अंतरराष्ट्रीय निर्यातकों को बुलाकर सीधे किसानों से धान की खरीद की जाए ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप भाव मिल सके उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उचित दाम की घोषणा नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा.

मंडी व्यवस्थाओं पर उठाए गए सवाल: प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मंडी की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मंडी में गेट पास की व्यवस्था नहीं होने से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की चोरी का खतरा बना रहता है. इसके अलावा, व्यापारी और चावल मिल वाले मनमानी करते हैं, केवल एक घंटे में बोली खत्म कर देते हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिलती. मंडी के टीन शेड पर व्यापारियों का कब्जा है, जिससे किसान की फसल खुले में पड़ी रहती है. साथ ही व्यापारी एक ही ढेर के अलग-अलग भाव लगाकर किसानों को भ्रमित करते हैं.