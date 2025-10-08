ETV Bharat / state

बूंदी की मंडी में किसानों का प्रदर्शन, धान के उचित भाव की मांग

किसान नेता गिर्राज गौतम ने चेतावनी दी, 15 अक्टूबर तक धान का मूल्य घोषित न हुआ तो मंडी बंद करेंगे.

बूंदी की मंडी में किसानों का प्रदर्शन
बूंदी की मंडी में किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 7:29 PM IST

बूंदी: धान के उचित दाम को लेकर बुधवार को बूंदी की कृषि मंडी में किसानों ने मुख्य गेट बंद कर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया. “धान का उचित भाव दो या मंडी बंद करो” जैसे नारों से मंडी परिसर गूंज उठा. किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 15 अक्टूबर तक धान का भाव सुधरा नहीं तो बूंदी की मंडी अनिश्चितकालीन बंद कर दी जाएगी.

आंदोलन की पृष्ठभूमि और किसानों की मांगें: संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि धान की कीमतों में हो रही लूट के खिलाफ यह आंदोलन किसानों की मजबूरी बन गया है. उन्होंने कहा कि सरकार और मंडी प्रशासन किसानों की पीड़ा को अनदेखा कर रहे हैं. किसानों की अगुवाई कर रहे युवा किसान नेता गिर्राज गौतम ने मंच से सरकार पर सीधा हमला बोला.

उन्होंने कहा कि 4000 रुपए प्रति क्विंटल का धान 2400 रुपए में खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को करोड़ों की हानि हो रही है. गिर्राज गौतम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में साधारण धान 3200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है और वहां की सरकार 27 लाख किसानों को बोनस दे रही है. उन्होंने सवाल किया कि हाड़ौती के किसानों के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है. गौतम ने मांग की कि मंडियों में अंतरराष्ट्रीय निर्यातकों को बुलाकर सीधे किसानों से धान की खरीद की जाए ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप भाव मिल सके उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उचित दाम की घोषणा नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा.

मंडी व्यवस्थाओं पर उठाए गए सवाल: प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मंडी की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मंडी में गेट पास की व्यवस्था नहीं होने से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की चोरी का खतरा बना रहता है. इसके अलावा, व्यापारी और चावल मिल वाले मनमानी करते हैं, केवल एक घंटे में बोली खत्म कर देते हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिलती. मंडी के टीन शेड पर व्यापारियों का कब्जा है, जिससे किसान की फसल खुले में पड़ी रहती है. साथ ही व्यापारी एक ही ढेर के अलग-अलग भाव लगाकर किसानों को भ्रमित करते हैं.

प्रशासनिक हस्तक्षेप और वार्ता: किसानों के उग्र तेवर देखकर मंडी प्रशासन हरकत में आया. मंडी सचिव मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की. इसके बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव कार्यालय में वार्ता की. करीब पांच घंटे चली इस वार्ता में कुछ मांगों पर लिखित सहमति बन गई. मंडी सचिव ने कहा कि किसानों की शिकायतों को तुरंत राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा और 14 अक्टूबर तक अंतरराष्ट्रीय निर्यातकों से चर्चा कर किसानों के साथ बैठक करवाई जाएगी. इसके अलावा, सोमवार से मंडी गेट पर गेट पास व्यवस्था शुरू की जाएगी और अन्य मांगों पर भी सहमति बनी.

चेतावनी और आंदोलन जारी रहने की संभावना: वार्ता के बाद किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 15 अक्टूबर तक उचित भाव घोषित नहीं हुआ तो बूंदी की मंडी को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. किसान नेता गिर्राज गौतम ने कहा कि इस बार आंदोलन बड़ा होगा और हर गांव से किसान अपनी ट्रैक्टर-ट्रोलियों के साथ मंडी पहुंचेगा. तब तक धरना जारी रहेगा जब तक धान का मूल्य किसानों को न्यायपूर्ण नहीं मिलता. प्रदर्शन के दौरान करीब पांच घंटे तक मंडी के गेट बंद रहे. इससे न केवल मंडी परिसर बल्कि आसपास का इलाका भी ठप रहा. बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद गेट खोले गए.

