ETV Bharat / state

बेतहाशा बिजली बिल से परेशान किसान पहुंचे धमतरी कलेक्ट्रेट, कहा- राहत दें नहीं तो उग्र आंदोलन होगा

किसानों ने ज्ञापन सौंपकर बढ़े हुए बिजली बिल का विरोध जताया

dhamtari kisan protest for electricity bill
किसानों ने ज्ञापन सौंपकर बढ़े हुए बिजली बिल का विरोध जताया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में सोमवार को छत्तीसगढ़ किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. बेतहाशा बिजली बिल से परेशान होकर किसानों ने राहत दिलाने की मांग की है. किसान नेताओं ने कहा कि किसान मजदूर आम जनता बिजली के भारी भरकम बिलों से हलाकान और परेशान है.

हाफ बिजली बिल योजना बंद होने से परेशानी: किसानों का कहना है कि, सरकार द्वारा 400 यूनिट हाफ बिजली बिल की योजना के बंद होने और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के कारण बिजली का बिल पिछले बिल से 3 गुना बढ़कर आ रहा है. बिल आसमान छू रहा है. जिनके कारण से किसान मजदूर चिंतित हैं.

बेतहाशा बिजली बिल से परेशान किसान पहुंचे धमतरी कलेक्ट्रेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम बेतहाशा बिजली के बिल से राहत की मांग करने आए हैं, अगर राहत नहीं मिलती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा- घनाराम साहू, छत्तीसगढ़ किसान यूनियन जिलाध्यक्ष

चक्काजाम की चेतावनी: किसानों का कहना है कि, इतने ज्यादा बिल को पटाने में वे असमर्थ महसूस कर रहे हैं. यही हाल रहा तो आने वाला समय में किसान मजदूर का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा. राहत नहीं मिलने पर शासन प्रशासन के विरोध में चक्का जाम कर आंदोलन तेज किया जाएगा जिनकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी.

क्या कहना है प्रशासन का: अपर कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि, यूनियन के कुछ लोगों ने हमें बिजली बिल कम करने की मांग का ज्ञापन सौंपा है, इसे हम शासन स्तर पर भेजेंगे.

क्या है पूरा मामला: दरअसल बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर मिलने वाले छूट के दायरे को घटाकर 100 यूनिट किया गया है. इसके बाद सितंबर 2025 से बिजली बिल अधिक आने लगा है. माह भर पहले तक जिस उपभोक्ता का 500 रुपये का बिल आता रहा है, उन्हें 1100 से 1200 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक बिल मिला है.

वन अधिकार पट्टे वाले किसानों का नही हो रहा पंजीयन, इनके धान बेचने पर सस्पेंस
कार्टून और क्यूट मूर्तियों पर प्रतिबंध, धमतरी में प्रशासन और दुर्गा पंडाल समितियों के बीच बनी गाइडलाइन
बिजली बिल हाफ योजना में कटौती के विरोध में कांग्रेस का घेराव, बिजली दफ्तर पर ताला जड़ फेंकी चाबी

For All Latest Updates

TAGGED:

KISAN PROTEST FOR ELECTRICITY BILLDHAMTARI COLLECTORबिजली बिल का विरोधकिसान प्रदर्शनDHAMTARI KISAN PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.