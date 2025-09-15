ETV Bharat / state

बेतहाशा बिजली बिल से परेशान किसान पहुंचे धमतरी कलेक्ट्रेट, कहा- राहत दें नहीं तो उग्र आंदोलन होगा

किसानों ने ज्ञापन सौंपकर बढ़े हुए बिजली बिल का विरोध जताया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

हाफ बिजली बिल योजना बंद होने से परेशानी: किसानों का कहना है कि, सरकार द्वारा 400 यूनिट हाफ बिजली बिल की योजना के बंद होने और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के कारण बिजली का बिल पिछले बिल से 3 गुना बढ़कर आ रहा है. बिल आसमान छू रहा है. जिनके कारण से किसान मजदूर चिंतित हैं.

धमतरी: जिले में सोमवार को छत्तीसगढ़ किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट पहुँचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. बेतहाशा बिजली बिल से परेशान होकर किसानों ने राहत दिलाने की मांग की है. किसान नेताओं ने कहा कि किसान मजदूर आम जनता बिजली के भारी भरकम बिलों से हलाकान और परेशान है.

हम बेतहाशा बिजली के बिल से राहत की मांग करने आए हैं, अगर राहत नहीं मिलती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा- घनाराम साहू, छत्तीसगढ़ किसान यूनियन जिलाध्यक्ष

चक्काजाम की चेतावनी: किसानों का कहना है कि, इतने ज्यादा बिल को पटाने में वे असमर्थ महसूस कर रहे हैं. यही हाल रहा तो आने वाला समय में किसान मजदूर का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा. राहत नहीं मिलने पर शासन प्रशासन के विरोध में चक्का जाम कर आंदोलन तेज किया जाएगा जिनकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी.

क्या कहना है प्रशासन का: अपर कलेक्टर रीता यादव ने कहा कि, यूनियन के कुछ लोगों ने हमें बिजली बिल कम करने की मांग का ज्ञापन सौंपा है, इसे हम शासन स्तर पर भेजेंगे.

क्या है पूरा मामला: दरअसल बिजली उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की खपत पर मिलने वाले छूट के दायरे को घटाकर 100 यूनिट किया गया है. इसके बाद सितंबर 2025 से बिजली बिल अधिक आने लगा है. माह भर पहले तक जिस उपभोक्ता का 500 रुपये का बिल आता रहा है, उन्हें 1100 से 1200 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक बिल मिला है.