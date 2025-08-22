ETV Bharat / state

कैमूर में जमीन अधिग्रहण पर हंगामा, किसानों ने रोका एक्सप्रेसवे निर्माण - KAIMUR FARMERS PROTEST

कैमूर के सिहोरा गांव में बिना मुआवजा दिए एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर किसानों ने विरोध जताया है.पढ़ें पूरी खबर

कैमूर में मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन
कैमूर में मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 22, 2025 at 2:54 PM IST

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिहोरा मौजा में भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर मुआवजा दिए बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. इसको लेकर किसानों ने विरोध जताते हुए निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की मांग की.

किसानों ने जताया विरोध: एक्सप्रेसवे निर्माण का कार्य जारी था तभी बड़ी संख्या में स्थानीय किसान मौके पर पहुंच गए और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. विरोध की सूचना मिलते ही भभुआ अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उमेश कुमार, अंचलाधिकारी सहित चैनपुर थाने की पुलिस भारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंची.

कैमूर में मुआवजे के लिए प्रदर्शन (ETV Bharat)

"मुआवजा प्रक्रिया चल रही है और सभी प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा. अगर किसी ने निर्माण कार्य में बाधा डाली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी." -अमित कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी

किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस
किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस (ETV Bharat)

मुआवजा पहले, निर्माण बाद में: किसान संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमलेश पांडेय, अनिल सिंह समेत कई किसान नेता भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने किसानों की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा और मांग की कि जब तक सभी किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक निर्माण कार्य बंद किया जाए. किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं.

धान की फसल के बीच हो रहा निर्माण कार्य: स्थानीय किसान सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि उनकी जमीन पर धान की फसल लगी हुई है, इसके बावजूद प्रशासन जबरन निर्माण कार्य करा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट भी की गई है. किसानों का कहना है कि यह अन्यायपूर्ण है और सरकार को पहले मुआवजा देना चाहिए.

कैमूर में किसानों का प्रदर्शन
कैमूर में किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति: फिलहाल, प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि मुआवजा जल्द मिलेगा, लेकिन किसानों का भरोसा टूट चुका है. उन्होंने चेताया है कि अगर बिना मुआवजा दिए जबरन निर्माण जारी रहा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इस घटना ने प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है.

