गढ़वाः जिला के श्रीबंशीधर नगर क्षेत्र के किसान इन दिनों यूरिया खाद की भारी कमी से जूझ रहे हैं. शुक्रवार को गोसाईबाग मैदान में यूरिया से भरा एक ट्रक पहुंचा, जिसे सात डीलरों के बीच बांटा जाना था. लेकिन जैसे ही इसकी सूचना किसानों को मिली, सैकड़ों की संख्या में किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

किसानों का कहना है कि जब खेतों में धान की फसल को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है तब यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. ग्रामीण किसानों ने आरोप लगाया कि खाद की आपूर्ति में गड़बड़ी हो रही है और इसका लाभ वास्तविक किसानों तक नहीं पहुंच रहा. कई किसानों ने बताया कि वे लगातार डीलरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही. इससे उनकी धान की फसल पर संकट मंडरा रहा है.

खाद की किल्लत पर किसानों का हंगामा, जानकारी देते किसान और डीसी (ETV Bharat)

किसानों के आक्रोश को देखते हुए स्थानीय थाना पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और स्थिति को शांत कराया गया. किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सभी जरूरतमंद किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. किसानों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि यूरिया की किल्लत को तुरंत दूर किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में खाद का वितरण कराया जाए ताकि फसल बच सके और उनकी मेहनत पर पानी न फिरे.

इस मामले को लेकर डीसी दिनेश यादव ने शख्त लहजे मे कहा कि अभी धन रोपनी का समय है. ऐसे में समय से यूरिया खाद्य उपलब्ध कराया जा रहा है जो डीलर लापरवाही करेंगे उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

