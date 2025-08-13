बस्ती: किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय यूनियन के जिलाध्यक्ष गौरी शंकर चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर ट्रैक्टर्स के साथ पहुंचकर प्रदर्शन किया. किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और अधिकारियों की मिलीभगत से यूरिया की कालाबाजारी हो रही है. इससे किसानों को नुकसान हो रहा है.

जिलाधिकारी कार्यालय पर डटे रहेंगे किसान: प्रदेश महामंत्री दीवान चंद्र पटेल ने कहा कि इस धरने का मुख्य उद्देश्य जिले में किसानों की समस्याओं का समाधान कराना है. अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुईं, तो वह जिलाधिकारी कार्यालय पर ही डटे रहेंगे. किसान तिरंगा यात्रा लेकर आए हैं. सभी 15 अगस्त का त्यौहार भी यहीं मनाएंगे.

जानकारी देते भाकियू प्रदेश महामंत्री दीवान चंद्र पटेल (Video Credit: ETV Bharat)

यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी: उन्होंने कहा कि यूरिया की मांग को लेकर जिले के अधिकारियों से कई बार मुलाकात और बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनके बस में कुछ भी नहीं है. जिले में उनकी कोई सुनता नहीं है. पूरे देश में किसानों अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. बस्ती जिले में सबसे बड़ी समस्या यूरिया खाद की कमी और कालाबाजारी है. जो यूरिया 266 रुपये में मिलनी चाहिए, वह 500 रुपये देने पर भी नहीं मिल रही है.

समितियों पर लग जाती है 2000 लोगों की लाइन: समितियों पर एक ट्रक यूरिया आता है, तो वहां 2000 लोगों की लाइन लग जाती है. अगर प्रशासन ने ढाई गुना ज्यादा यूरिया मंगाया है, तो वह कहां गया. यूरिया कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसान चार गुना लेकर रख लेगा. किसान के पास धान में डालने के लिए पैसा नहीं है, तो वह एडवांस में यूरिया का क्या करेगा?

गन्ना किसानों के बकाये का तुरंत भुगतान किया जाए: जिलाध्यक्ष गौरी शंकर चौधरी ने कहा कि समितियों से यूरिया को दूसरे जगह ले जाकर दलालों के माध्यम से 350-400 रुपये में बेचा जा रहा है. किसानों की दूसरी प्रमुख मांग गन्ना मूल्य बकाया भुगतान की है. रुधौली चीनी मिल और गोविंद नगर चीनी मिल पर किसानों का बकाया तुरंत चुकाया जाए. गोविंद नगर चीनी मिल को दोबारा चलाया जाए. प्रशासन इस मिल को बिकवाना चाहता है.

किसानों की समस्याओं के लेकर गोविंद नगर में होगी पंचायत: उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर 19 अगस्त को गोविंद नगर में एक पंचायत होगी. इसमें पूरे क्षेत्र के किसान और कर्मचारी इकट्ठा होकर आगे की रणनीति तय करेंगे. स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ भाकियू ने कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाया. इनमें जमीन अधिग्रहण, एमएसपी पर कानून, बिजली का निजीकरण और फसलों के लाभकारी मूल्य जैसे मुद्दे शामिल रहे.

