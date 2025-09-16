ETV Bharat / state

सिंहस्थ से पहले उज्जैन के किसानों को क्यों आया गुस्सा? 2000 ट्रैक्टर लिए सड़कों पर उतरे हजारों अन्नदाता

सिंहस्थ 2028 में लैंड पुलिंग स्कीम के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, 2000 ट्रैक्टर लेकर उज्जैन के सामाजिक न्याय परिसर में जुटा भारतीय किसान संघ.

Farmers protest ujjain
लैंड पुलिंग स्कीम के खिलाफ सड़क पर किसान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 5:59 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 6:47 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर मंगलवार को अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य रूप से सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पुलिंग के विरोध में शक्ति प्रदर्शन किया. लगभग 2000 ट्रैक्टर लिए हजारों किसान अपने राष्ट्रीय महामंत्री एवं स्वयंसेवक संघ के प्रचारक मोहिनी मोहन मिश्र व प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ उज्जैन के सामाजिक न्याय परिसर में एकत्रित हुए. कुछ किसान प्याज की माला पहन कर आए तो कुछ हाथ मे खराब फसलें लेकर पहुंचे. वहीं एक किसान हाथ में हल लिए भगवान बलराम के भेष में विरोध जताने पहुंचा.

किसान सभा के बाद हाथों मे स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर किसानों ने उज्जैन के प्रशासनिक संकुल भवन कलेक्टर कार्यालय तक ट्रैक्टर रैली निकाली और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. भाजपा नेता पूर्व मंत्री पारस जैन ने किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया. पूर्व में भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय विधानसभा में किसानों के इस मुद्दे को उठा चुके है. वहीं उज्जैन में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, हरीश चौधरी सहित कई नेताओं ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेरा था.

सिंहस्थ से पहले किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

क्या कहा राष्ट्रीय महामंत्री एवं संघ प्रचारक ने जानिए...

भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं स्वयंसेवक संघ के प्रचारक मोहिनी मोहन मिश्रा सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा, ये सिर्फ किसान संघ का आन्दोलन नहीं हैं. हमारे साथ कई संगठन और साधु-संत हैं. आने वाला सिंहस्थ आस्था, भक्ति के साथ करें. ये 'विकास-विकास' करने वालों को समझ नहीं आता क्या? विकास क्या होता है? रास्ता बनाना विकास नहीं है. लोग सुख-शांति से रहें, कमाएं. किसान के लिए लड़ो भाई... किसान के साथ मत लड़ो!

BHARTIYA KISAN SANGH PROTEST UJJAIN
उज्जैन की सड़कों पर उतरे हजारों किसान (ETV Bharat)

तुम आज हो कल नहीं रहोगे, ये समझ लो क्या लैंड पुलिंग?

राष्ट्रीय महामंत्री ने आगे कहा, तुम आज हो कल नहीं रहोगे ये समझ लो. आंध्र प्रदेश और पंजाब सरकार ने शुरू किया था लैंड पुलिंग. क्या हालत हो गई थी उनकी जान लो! ये जमीन खींचने का काम है. किसान से बात करो भाई. जब सबसे पहले आंध प्रदेश में लैंड पुलिंग हुआ ता चंद्रबाबू नायडू की हालत देखी थी. हरा गमछा डाल-डाल घूमना पड़ा था. किसानों के साथ जहां-जहां लड़ाई हुई... जहां-जहां अन्याय हुआ वहां शासन प्रशासन के साथ क्या हुआ यह सरकार को सोचना चाहिए. भारतीय किसान संघ किसी राजनेता को अपने मंच पर जगह नहीं देगा. किसान संघ कुछ भी कर सकता है इस बात का ध्यान रखें.

UJJAIN SIMHASTHA 2028
जय जवान जय किसान के नारे के साथ उतरे किसान (ETV Bharat)
FARMERS PROTEST UJJAIN
महिलाओं ने भी किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

सरकार छुप रही है.. किसानों के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रही...

राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने यह भी कहा कि सरकार संवाद करने को तैयार नहीं है. छिप-छिप कर बयान दे रही है. सामने आने की हिम्मत नहीं कर रही. किसान संघ अपनी रणनीति सिर्फ भारत में ही नहीं बना रहा, विदेशों से भी उनके पास फोन आ रहे हैं. इस बात का ध्यान रखे सरकार. हम रणनीति नहीं बताएंगे. चिट्ठी से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी. 50 लाख तो हमारे लिखित में सदस्य हैं इसके अलावा गिनती नहीं है. न्यायालय अगर इतना ताकतवर होता तो आज उज्जैन का यह विषय भी संज्ञान में ले लेता.

Farmers protest ujjain
लैंड पुलिंग स्कीम के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
BHARTIYA KISAN SANGH PROTEST UJJAIN
किसान शक्ति दिखाते अन्नदाता (ETV Bharat)

ETV भारत से चर्चा में उज्जैन के मुरलीपुरा बड़नगर मार्ग क्षेत्र के निवासी किसान रामेश्वर पटेल ने कहा " क्षेत्र के परिवारों की लगभग 300 बीघा जमीन जा रही है. हमको सिंहस्थ से कोई आपत्ति नहीं है. हम तो खुद पर्व के दौरान आम जनता और संतों की सेवा करते हैं. लेकिन 100 किसान प्रभावित हो रहे हैं." इसी तरह कई किसानों ने अपनी अपनी बात रखी.

LAND POOLING SCHEME SIMHASTHA
हजारों की संख्या में किसान (ETV Bharat)

लगभग 17 गांवों के किसानों की जाएगी जमीन?

मोहिनी मोहन मिश्र के अनुसार, सरकार 1 लाख बीघा जमीन लैंड पुलिंग करने वाली है. 17 गांवों के 1800 किसान प्रभावित होंगे. हर 12 साल में आने वाले सिंहस्थ में मौजूदा सरकार 3 महीने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करता आया है. लेकिन इस बार स्थाई रूप से ज़मीन अधिग्रहण कर लेने की तैयारी है. आप 3 महीने के लिए जमीन लेते थे, इस बार किसान 1 साल के लिए देने को तैयार हैं. शेष 11 साल कम से कम किसानों को खेती करने दो चैन से. सरकार लैंड पुलिंग एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर सिंहस्थ क्षेत्र में पक्के निर्माण सड़क, बिजली, पानी, आश्रम निर्माण करना चाहती है. किसानों को इसको लेकर आपत्ति है.

FARMERS PROTEST UJJAIN
प्रदर्शन में प्याज की माला पहनकर आया किसान (ETV Bharat)

किसान बोले- सब्जी, दूध की सप्लाई कर देंगे बंद

किसानों ने लैंड पुलिंग को लेकर प्रदर्शन के दौरान अपनी 15 मांगों को रखा. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में सब्जी, दूध की सप्लाई बंद कर देंगे.

ये है किसानों की मांगें

  1. लैंड पुलिंग को हमेशा के लिए रोक दिया जाए.
  2. गरोठ रोड पर दोनों और सर्विस रोड बने, सेवरखेड़ी, सिलारखेड़ी के किसानों के लिए जो गाइडलाइन तय हुई उसे आगे बढ़ाया जाए.
  3. सोयाबीन फसल का उचित मूल्य मिले. अभी MSP 5328 है, इसमें 672 बोनस जोड़ कर 6000 दिया जाए.
  4. नर्मदा पाइप लाइन से वंचित क्षेत्र में लाइन बिछाई जाए.
  5. मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना फिर शुरू की जाए.
  6. राजस्व रिकॉर्ड सुधार एवं पटवारी का गांव में बैठने का दिन तय किया जाए.
  7. जमीन के कई नक्शों में बंदोबस्त के बाद जो परिवर्तन हुए उनमें सुधार किए जाएं.
  8. आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, उसकी सुरक्षा के लिए काम किए जाए.
  9. खाद्य की उपलब्धता बढ़ाई जाए, सैटेलाइट सर्वे की जगह क्रॉस कटिंग के आधार पर ही बीमा क्लेम दिया जाए.
  10. किसी भी योजना में अधिग्रहित जमीन का 2012 की गाइडलाइंस के तहत प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत बढ़ाकर चार गुना किया जाए.
  11. नॉलेज सिटी योजना में 4 गुना मुआवजा मिले.
  12. जैसे देवास-उज्जैन रोड बना वैसे ही जावरा-उज्जैन मार्ग बनाया जाए.
  13. इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड की ऊंचाई कम रहे, ऐसी कई मांग की गई है.
  14. पिला मोजक लगी फसलों का मुआवजा दिया जाए.
  15. सूखा ग्रस्त नदियों में सिंचाई व्यवस्था बढ़ाई जाए.

जानिए क्या है लैंड पुलिंग!
लैंड पुलिंग स्कीम के तहत सरकार की योजना है कि 50 प्रतिशत जमीन किसान या भू स्वामी के पास ही रहेगी. 25 प्रतिशत जमीन पर पक्के निर्माण, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था रहेगी. 10 प्रतिशत जमीन पर झूले, स्लाइड्स, वॉकिंग पाथवे, ओपन जिम, लॉन, प्लांटेशन, पार्किंग, जनसुविधा केंद्र, अस्पताल, स्कूल, बिजली सब स्टेशन और जनसुविधा केंद्र होंगे. आश्रम के भी पक्के निर्माण शामिल हैं. 15 प्रतिशत जमीन पर सिंहस्थ में व्यवस्थानुसार कार्य किए जाने की योजना है.

FARMERS PROTEST UJJAIN
महिलाओं ने भी किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
Farmers protest ujjain
लैंड पुलिंग स्कीम के खिलाफ सड़क पर किसान (ETV Bharat)

हालांकि अभी लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है. नोटिफिकेशन जारी होने से रोकने को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है. हालांकि भाजपा नेताओं ने भी जिसमें पूर्व मंत्री पारस जैन विधायक चिंतामणि मालवीय जैसे नेता समर्थन कर चुके हैं.

Last Updated : September 16, 2025 at 6:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN SIMHASTHA 2028BHARTIYA KISAN SANGH PROTEST UJJAINSIMHASTHA 2028 FARMERS PROTESTLAND POOLING SCHEME SIMHASTHAFARMERS PROTEST UJJAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हेड कांस्टेबल पत्नी ने बनाया बेस्वाद दलिया, पति ने बेसबॉल बैट से शॉट लगाकर मारा

MSP पर बेचना चाहते हैं खरीफ की फसलें तो किसान झटपट निपटा लें ये जरूरी काम

मध्य प्रदेश के स्टार पॉलिटिशियन; परिवार ने दिलाई पहचान, अब सत्ता में जपते हैं इनका नाम

मध्य प्रदेश में फसलें सुन रहीं संगीत, म्यूजिक की धुन में लहलहा रहे खेत, बढ़ी 20% ग्रोथ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.