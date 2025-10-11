भोरमदेव शक्कर कारखाने के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा
नाराज किसानों ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे को किया जाम.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2025 at 5:00 PM IST
कवर्धा: भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन के नए आदेश के खिलाफ किसानों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा. नाराज किसान बड़ी संख्या में सड़क पर उतर गए. नारेबाजी करते हुए किसानों ने रायपुर–जबलपुर नेशनल हाईवे नंबर 30 को जाम कर दिया. भोरमदेव शक्कर कारखाने के सामने चक्का जाम होने से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़क के दोनो ओर लग गई. हालात को संभालने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाया गया.
शक्कर कारखाने के खिलाफ क्यों फूटा गुस्सा: दरअसल, शक्कर फैक्ट्री प्रबंधन ने हाल ही में एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत किसानों को अब शेयरधारी सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र के साथ स्टांप पेपर पर नोटरी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. पहले तक यह प्रक्रिया केवल आधार कार्ड के माध्यम से पूरी की जाती रही है. अचानक नियम बदलने से किसानों में भारी नाराजगी है. किसानों को कहना है कि उनको फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इस संबंध में पहले कोई भी सूचना नहीं दी गई. किसानों का कहना है कि अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसपर पहले हमसे चर्चा की जाती. किसानों का कहना है कि इस तरह के बदलाव को हम किसी भी हालत में स्वीकर नहीं करेंगे.
मनमाने तरीके से इस तरह का बदलाव नियमों में किया गया है. जबतक हमारी मांगें नहीं मानी जाती और जो बदलाव किए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाते तबतक हमारा आंदोलन जारी रहेगी. एक भी किसान यहां से नहीं उठेगा. भोरमदेव कारखाना प्रबंधन को हमारी मांगें माननी पड़ेगी: सुनील कुमार जायसवाल, किसान नेता
भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन पर आरोप: किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन मनमाने तरीके से निर्णय ले रहा है. कुछ लोगों को केवल आधार कार्ड के आधार पर शेयर वितरण किया गया, जबकि जब आम किसान शेयर लेने पहुंचे तो उनसे नोटरी स्टांप और शपथ पत्र की मांग की गई. किसानों ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और उनके ऊपर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने वाला है.
किसानों ने दी चेतावनी: भोरमदेव शक्कर कारखाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक सभी किसानों को समान रूप से शेयर वितरण नहीं किया जाता और नया नियम वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. किसान नेता सुशील कुमार जायसवाल ने कहा कि “फैक्ट्री प्रबंधन अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आम किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा''.
