ETV Bharat / state

भोरमदेव शक्कर कारखाने के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा

कवर्धा: भोरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन के नए आदेश के खिलाफ किसानों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा. नाराज किसान बड़ी संख्या में सड़क पर उतर गए. नारेबाजी करते हुए किसानों ने रायपुर–जबलपुर नेशनल हाईवे नंबर 30 को जाम कर दिया. भोरमदेव शक्कर कारखाने के सामने चक्का जाम होने से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़क के दोनो ओर लग गई. हालात को संभालने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाया गया.

शक्कर कारखाने के खिलाफ क्यों फूटा गुस्सा: दरअसल, शक्कर फैक्ट्री प्रबंधन ने हाल ही में एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत किसानों को अब शेयरधारी सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र के साथ स्टांप पेपर पर नोटरी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. पहले तक यह प्रक्रिया केवल आधार कार्ड के माध्यम से पूरी की जाती रही है. अचानक नियम बदलने से किसानों में भारी नाराजगी है. किसानों को कहना है कि उनको फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इस संबंध में पहले कोई भी सूचना नहीं दी गई. किसानों का कहना है कि अगर कोई बदलाव किया जाता है तो उसपर पहले हमसे चर्चा की जाती. किसानों का कहना है कि इस तरह के बदलाव को हम किसी भी हालत में स्वीकर नहीं करेंगे.

