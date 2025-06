ETV Bharat / state

खुशखबरी! मूंग और मूंगफली की होगी एमएसपी पर खरीद, उत्तर प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात - BIG GIFT TO FARMERS OF UP

मूंग और मूंगफली उत्पादक किसानों को बड़ी सौगात ( photo credit ETV Bharat )

Published : June 11, 2025

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए केंद्र सरकार ने मूंग और मूंगफली की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने की स्वीकृति दे दी है. ये निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की सिफारिशों पर लिया गया. जिसका फायदा प्रदेश के लाखों किसानों को मिलेगा. बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच हुई वीडियो कांफ्रेंस में इस फैसले पर मुहर लगी. शाही ने बैठक में बताया कि जायद 2024-25 में उत्तर प्रदेश में मूंग की खेती 1.60 लाख हेक्टेयर और मूंगफली की खेती 1.74 लाख हेक्टेयर में की गई है. उन्होंने प्रदेश के किसानों के हित में इन फसलों की एमएसपी पर खरीद की मांग रखी, जिस पर चौहान ने तुरंत सहमती दे दी. केंद्र सरकार ने जायद 2024-25 के लिए मूंग की खरीद का लक्ष्य 34,720 मीट्रिक टन और मूंगफली का लक्ष्य 50,750 मीट्रिक टन तय किया है. इससे बड़ी संख्या में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर इन फसलों की खरीद सीमा में और वृद्धि की जा सकती है. साथ ही, यदि राज्य सरकार उड़द की खरीद का प्रस्ताव भेजती है तो उसे भी मंजूरी प्रदान की जाएगी. यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस निर्णय को किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान का आभार जताया. उन्होंने केंद्र सरकार से ये भी मांग की है कि जायद में 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई मक्का की फसल को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए. जिससे किसानों को अतिरिक्त आय सुनिश्चित की जा सके. वन निगम ने अर्जित की 243.31 करोड़ की आय

वहीं उत्तर प्रदेश वन निगम आर्थिक रूप से लाभकारी निकाय बन गया है. साल 2024-25 में यूपी वन निगम ने 243.31 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है. इसके साथ ही निगम ने प्रदेश के जनजातीय समुदायों को आजीविका प्रदान करने, महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में सहयोग और वैश्विक मानकों पर खरा उतरने में सफलता हासिल की. यूपी वन निगम ने काष्ठ आधारित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से विदेशी मुद्रा अर्जित की है. राज्य सरकार के मीडिया सेल की तरफ से जारी विज्ञापन के मुताबिक उत्तर प्रदेश वन निगम प्रदेश में स्थाई वानिकी, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वन प्रबंधन का कार्य करती है. इसके अलावा वन निगम वनोपज के संग्रह, बिक्री के साथ ही वन पर आश्रित जनजातीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभकारी तरीकों को प्रोत्साहित करता है. यूपी बेड एण्ड ब्रेकफास्ट व होमस्टे नीति-2025 जारी योगी कैबिनेट की पिछली बैठक में पर्यटन विभाग की यूपी बेड एण्ड ब्रेकफास्ट (बी एण्ड बी) व होमस्टे नीति-2025 को अनुमोदित किया गया था. इस नीति को पर्यटन विभाग ने जारी कर दिया है. ये नीति शासन की ओर से जारी तिथि से प्रभावी होगी. इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी होमस्टे (बी0 एण्ड बी0) रूरल होमस्टे इकाईयों के मालिकों को इस नीति के तहत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. पंजीयन प्रक्रिया को पूरा किये जाने के लिए 1 साल का समय प्रदान किया जायेगा. इसके बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में संचालन की अनुमति नहीं होगी. ये योजना उप्र के सम्पूर्ण ग्रामीण परिक्षेत्र में लागू होगी. ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी. ये भी पढ़ेः लखनऊ में दो नई हाउसिंग स्कीम; 5 लाख लोगों को मिलेगा सपनों का घर, 15 गांवों के 20 हजार किसान देंगे जमीन