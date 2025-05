ETV Bharat / state

जहां कभी चलती थी ताबड़तोड़ गोलियां, वहां किसान तरबूज की खेती कर हो रहे मालामाल! - FARMER HADIS WATERMELON CROPS

तरबूज के खेत में किसान ( Etv bharat )

गढ़वा: नक्सलियों के गढ़ में अब ताड़बतोड़ गोलियों की आवाज और विस्फोट की घटना नहीं सुनाई देती है. अब बस दिखाई देती है तो किसानों की मेहनत से उपजी फसल. जी हां तीन दशक तक नक्सलवाद का दंश झेलने वाला गढ़वा जिला, अब किसानों की मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहा है. यहां के किसान परम्परागत कृषि छोड़कर, नई तकनीक की मदद से खेती कर रहे हैं. जिनमें एक किसान है हदीस, जो बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती करते हुए अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. गढ़वा के भंडरिया प्रखंड में तरबूज की खेती कर रहा किसान (Etv bharat) बूढ़ा पहाड़ किसी पहचान का मोहताज नहीं है. बूढ़ा पहाड़ एक ऐसी जगह है जहां कभी माओवादियों के ठिकाने हुआ करते थे. जहां से छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलियों की गतिविधि संचालित हुआ करती थी. गढ़वा का भंडरिया प्रखंड क्षेत्र, पिछले तीन दशक से अशांत था लेकिन जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्ति की ओर बढ़ा वैसे-वैसे यहां की फिजा में बदलाव आता गया. यहां के किसान अपनी मेहनत के बल पर परंपरागत क़ृषि छोड़कर नई तकनीक की सहायता से खेती कर रहे हैं. भंडरिया प्रखंड मुख्यालय का एक साधारण किसान हदीस, आज क्षेत्र के युवाओं और किसानों के लिए एक मिसाल बन चुका है. जहां अधिकतर किसान पारंपरिक खेती में ही उलझे हैं, वहीं हदीस ने तरबूज की खेती कर साबित कर दिया कि जोखिम उठाकर, नई सोच और मेहनत के बल पर, खेती में भी क्रांति लाई जा सकती है. हदीस ने जब पहली बार तरबूज की खेती करने की बात सोची, तब गांव के कुछ लोगों ने इसे जोखिम भरा कदम बताया, लेकिन हदीस का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं. उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, इंटरनेट और किताबों से तरबूज की आधुनिक खेती की जानकारी हासिल की और बाजार की मांग को भी ध्यान में रखा. इसके बाद खेत में उन्होंने तरबूज की खेती करना शुरू किया. उन्होंने बताया कि तरबूज की फसल को तैयार होने में 70 से 90 दिन लगते हैं. किसान हदीस ने जैविक खाद, समय पर सिंचाई और पौधों की नियमित निगरानी से फसल को बेहतर तरीके से तैयार किया. जब फल तैयार हुआ तो देखने वालों की भीड़ लग गई. मीठे, रसीले और वजनदार तरबूजों की मांग स्थानीय बाजारों के साथ-साथ दूर के मंडियों में भी होने लगी.

