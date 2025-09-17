धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग, कोरिया के मनसुख पंचायत के किसानों ने दी चेतावनी
कोरिया के किसानों ने शासन प्रशासन को 10 अक्टूबर तक का समय दिया है.
कोरिया: जिले के मनसुख पंचायत में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर किसानों ने विधायक भईयालाल राजवाड़े को ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 16 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच धान खरीदी केंद्र नहीं खोला गया, तो वे आंदोलन और चक्काजाम करेंगे.
धान खरीदी केंद्र की मांग: ज्ञापन में बताया गया है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जामपारा के अंतर्गत 12 गांव चिकल, बदनीशिरिया, पिपरिया, रोबो, धरमपुर, पोटेडांड, माटीझिरिया, टेंगनी, मदनपुर, अमरपुर, सुरसी और मनसुख के करीब 500 से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं. किसानों को धान बेचने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
10 अक्टूबर तक का दिया समय: किसानों ने बताया कि ग्राम पंचायत मनसुख में पानी टंकी के पास खसरा नंबर 621, रकबा 4.0000 हेक्टेयर भूमि धान खरीदी केंद्र संचालन के लिए पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है. यहां विधायक निधि से भूमि समतलीकरण का कार्य भी हो चुका है.किसानों ने विधायक से विशेष हस्तक्षेप कर ग्राम पंचायत मनसुख में नवीन समिति धान खरीदी केंद्र को तत्काल शुरू करने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय पर खरीदी केंद्र चालू नहीं किया गया, तो क्षेत्र के 12 ग्रामों के किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. आंदोलन की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.
किसी भी हाल इस साल मनसुख पंचायत में धान खरीदी केंद्र खुलना चाहिए. मनसुख में पानी टंकी के पास 1 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है. किसानों और पंचायत सदस्यों ने मिलकर 1 लाख रुपये चंदा करके भूमि का समतलीकरण कराया है- गोपाल रजवाड़े, किसान
12 गांव में सबसे दूर का गांव हमारा चिल्का है. हमारे गांव कि किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. यदि धान खरीदी केंद्र नहीं खोलेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे -पूर्व सरपंच
किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. वहीं रात गुजारनी पड़ती है. सरकार किसानों के दर्द को समझे और धान खरीदी केंद्र खोले -सौभाग्यवती खुसरो, जिला पंचायत सदस्य
कलेक्टर का आश्वासन: चंदन त्रिपाठी कलेक्टर ने बताया कि मनसुख पंचायत में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग कई दिनों से चल रही है. इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. पिछले साल भी प्रस्ताव भेजा गया था. इस साल भी दो बार भेजा गया है. इस पर चर्चा भी हुई हैं. इस साल इस पर फैसला होने की संभावना है.