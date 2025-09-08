यूरिया की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की परेशानी! आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त हैं नेता

यूरिया की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की परेशानी! आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त हैं नेता
झारखंड में यूरिया की कमी से किसान परेशान हैं. उन्हें डर है कि कहीं फिर से उनकी धान की फसल खराब न हो जाए.
रांची: झारखंड में इस वर्ष हुई अच्छी मानसूनी बारिश के बावजूद राज्य के किसानों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है. रांची के चापाटोली बस्ती के रहने वाले किसान शंकर तिग्गा की जो समस्या है वह राज्य के लगभग हर किसान की है.
वह बताते हैं कि खरीफ फसल के शुरुआती दिनों से ही यूरिया की किल्लत का खामियाजा भुगत रहे हैं. बाजार से तब उन्हें 12 रुपये किलो यूरिया खरीदना पड़ा था. शंकर कहते हैं कि अब तो यूरिया मिल ही नहीं रहा है. उन्होंने बताया कि धान की फसल के साथ-साथ सब्जियों की खेती में भी यूरिया के साथ-साथ अन्य उर्वरक की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उर्वरक या तो मिल नहीं रहा या फिर उंची कीमत पर इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है.
केंद्र से नहीं मिल रहा है मांग के अनुरूप यूरियाः शिल्पी नेहा तिर्की
राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मानती हैं कि राज्य के किसानों को यूरिया को लेकर परेशानी है. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में यूरिया की कमी का ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा है. वह कहती हैं कि राज्य में इस वर्ष हुई अच्छी मानसूनी बारिश की वजह से बड़े भूभाग पर धनरोपनी हुई है, जाहिर है कि जब खरीफ फसलों (खासकर धान रोपनी) का आच्छादन का दायरा बढ़ा है तो यूरिया या उर्वरक की मांगें भी बढ़ी हैं.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर अधिक मात्रा में यूरिया राज्य को आवंटित करने की मांग की है लेकिन उसका अभी तक कोई असर नहीं हुआ है.
करीब 50 हजार टन कम मिला है झारखंड को यूरियाः कृषि मंत्री
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कृषि एवं अतिवृष्टि पर हुई विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री ने अपने जवाब में यह कहा था कि केंद्र सरकार से राज्य को 01 लाख 63 हजार मीट्रिक टन यूरिया मिलना था, लेकिन 01 लाख 13 हजार मीट्रिक टन ही यूरिया अभी तक मिल सका है. इस मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र भी लिखा गया था.
मेरे पास किसानों को देने के लिए यूरिया नहींः शिल्पी नेहा तिर्की
राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अभी यूरिया की सबसे ज्यादा मांग है, लेकिन हमारे पास किसानों को उपलब्ध कराने के लिए यूरिया नहीं है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि झारखंड को उसके कोटे की पूरी मात्रा में यूरिया केंद्र से नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि जो जानकारी उन्हें है उसके अनुसार भारत को यूरिया चीन और पाकिस्तान से आता है. लेकिन इन दोनों देशों के साथ ट्रेड रिलेशनशिप की वजह से यह दिक्कत हो रही है.
राज्य में अधिकारी और बिचौलियों ने मिलकर की है यूरिया की किल्लतः भाजपा किसान मोर्चा
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा राज्य में यूरिया की कमी के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू कहते हैं कि मंत्री क्या बोलते हैं और क्या करते हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. राज्य में यूरिया की किल्लत से अन्नदाता किसान जूझ रहे हैं.
सरकार की मिलीभगत से यूरिया की किल्लत कर ऊंची कीमत पर यूरिया की प्रदेश भर में कालाबाजारी की जा रही है. पवन साहू कहते हैं कि यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए किसान मोर्चा की ओर से पिछले महीने गवर्नर को ज्ञापन सौंपा गया था, फिर मोर्चा ने सभी जिलों के डीसी को ज्ञापन सौंप कर किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की थी.
भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान मोर्चा ने 14-15 सितंबर को बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी. पवन साहू ने कहा कि मोर्चा की मांग है कि राज्य में किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से राहत देने के लिए सरकार किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार रुपया का मुआवजा दे.
राज्य में 28 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में होती है खरीफ फसल की खेती
खान, खनिज, पठारी और जंगल और झाड़ की बहुतायत वाले झारखंड राज्य के लोगों के लिए खरीफ की खेती ही मुख्य है. राज्य में 28 लाख 26 हजार 256 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का आच्छादन होता है, जिसमें से अकेले 17 लाख 88 हजार 400 हेक्टेयर का रकबा धान की खेती के लिए लक्षित है.
मूल रूप से सिंचाई के लिए वर्षा की खेती पर आश्रित रहने वाले झारखंड राज्य के किसान ने अच्छी वर्षा के बाद पूरे जोश-खरोश के साथ धान की फसल तो अपने खेतों में लगा दी, लेकिन अब यूरिया की किल्लत से उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं फिर से उनके धान की फसल खराब न हो जाये.
