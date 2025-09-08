ETV Bharat / state

यूरिया की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की परेशानी! आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त हैं नेता

रांची: झारखंड में इस वर्ष हुई अच्छी मानसूनी बारिश के बावजूद राज्य के किसानों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है. रांची के चापाटोली बस्ती के रहने वाले किसान शंकर तिग्गा की जो समस्या है वह राज्य के लगभग हर किसान की है.

वह बताते हैं कि खरीफ फसल के शुरुआती दिनों से ही यूरिया की किल्लत का खामियाजा भुगत रहे हैं. बाजार से तब उन्हें 12 रुपये किलो यूरिया खरीदना पड़ा था. शंकर कहते हैं कि अब तो यूरिया मिल ही नहीं रहा है. उन्होंने बताया कि धान की फसल के साथ-साथ सब्जियों की खेती में भी यूरिया के साथ-साथ अन्य उर्वरक की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उर्वरक या तो मिल नहीं रहा या फिर उंची कीमत पर इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है.

जानकारी देते किसान और कृषि मंत्री (Etv Bharat)

केंद्र से नहीं मिल रहा है मांग के अनुरूप यूरियाः शिल्पी नेहा तिर्की

राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मानती हैं कि राज्य के किसानों को यूरिया को लेकर परेशानी है. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में यूरिया की कमी का ठीकरा केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ा है. वह कहती हैं कि राज्य में इस वर्ष हुई अच्छी मानसूनी बारिश की वजह से बड़े भूभाग पर धनरोपनी हुई है, जाहिर है कि जब खरीफ फसलों (खासकर धान रोपनी) का आच्छादन का दायरा बढ़ा है तो यूरिया या उर्वरक की मांगें भी बढ़ी हैं.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कहती हैं कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर अधिक मात्रा में यूरिया राज्य को आवंटित करने की मांग की है लेकिन उसका अभी तक कोई असर नहीं हुआ है.

करीब 50 हजार टन कम मिला है झारखंड को यूरियाः कृषि मंत्री

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कृषि एवं अतिवृष्टि पर हुई विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री ने अपने जवाब में यह कहा था कि केंद्र सरकार से राज्य को 01 लाख 63 हजार मीट्रिक टन यूरिया मिलना था, लेकिन 01 लाख 13 हजार मीट्रिक टन ही यूरिया अभी तक मिल सका है. इस मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र भी लिखा गया था.

मेरे पास किसानों को देने के लिए यूरिया नहींः शिल्पी नेहा तिर्की

राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अभी यूरिया की सबसे ज्यादा मांग है, लेकिन हमारे पास किसानों को उपलब्ध कराने के लिए यूरिया नहीं है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि झारखंड को उसके कोटे की पूरी मात्रा में यूरिया केंद्र से नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि जो जानकारी उन्हें है उसके अनुसार भारत को यूरिया चीन और पाकिस्तान से आता है. लेकिन इन दोनों देशों के साथ ट्रेड रिलेशनशिप की वजह से यह दिक्कत हो रही है.