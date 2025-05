ETV Bharat / state

किसानें ने जाम किया नेशनल हाईवे-34, सागर-कानपुर फोरलेन को लेकर हो गया बड़ा बवाल - SAGAR KANPUR FOURLANE HIGHWAY

नेशनल हाईवे-34 क्यों हुआ जाम? ( Etv Bharat )

छतरपुर : जिले के किसान उस वक्त सड़क पर उतर आए जब सागर कानपुर फोर लेन को लेकर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया. किसानों की बाकायदा जमीनें अधिग्रहण की गईं लेकिन आरोप हैं कि उन्हें उतना मुआवजा नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था. इससे गुस्साए किसानों ने शुक्रवार को छतरपुर में नेशनल हाईवे-34 जाम कर दिया. नेशनल हाईवे-34 जाम होते ही वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आनन-फानन में अधिकारी किसानों से मिलने पहुंचे. नेशनल हाईवे-34 क्यों हुआ जाम? दरअसल, छतरपुर जिला भी विकास की मुख्य धारा से तेजी से जुड़ रहा है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहां से गुजरने वाला सागर कानपुर नेशनल हाईवे. इसका काम तेजी से चल रहा है,लेकिन किसानों में मुआवजे को लेकर आक्रोश पनप रहा है. किसान गुस्से में और डरे भी हुए हैं कि उनकी कीमती जमीनें सागर कानपुर नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित कर ली गईं, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है. ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम (Etv Bharat)

