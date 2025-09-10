ETV Bharat / state

झालावाड़ में किसानों का महापड़ाव समाप्त, अब 6 मांगों पर सीएम से होगी वार्ता

किसानों और प्रशासन के बीच लिखित समझौता ( ETV Bharat Jhalawar )

Published : September 10, 2025 at 12:13 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 1:13 PM IST

झालावाड़: मिनी सचिवालय में किसानों का महापड़ाव मंगलवार देर रात समाप्त हो गया. इससे पहले मिनी सचिवालय में करीब 3 घंटे प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई. इसमें छह मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने पर सहमति बनी. जिला प्रशासन ने भारतीय किसान संघ को लिखित आश्वासन दिया कि 13 या 14 सितंबर को संघ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर अपनी छह मांगों पर बातचीत करेंगे. किसानों से वार्ता के लिए संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया कोटा से झालावाड़ आए थे. भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साई रेड्डी ने किसानों का महापड़ाव खत्म करने की आधिकारिक घोषणा की. संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों की हर संभव मदद को तत्पर है. किसान दो दिन से मिनी सचिवालय में महापड़ाव डाले थे. इनकी जिला स्तरीय मांगों पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने आश्वस्त किया. कुछ मांगों पर प्रदेश स्तर से निर्णय होना है. ऐसे में किसान संघ ने प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि से वार्ता पर सहमति दी. इसके बाद सीएम ने किसान नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है. किसान प्रतिनिधि 13 या 14 सितंबर को मुख्यमंत्री से अपनी 6 मांगों पर बात करने जयपुर जाएंगे. प्रशासन और किसानों के बीच समझौता... (ETV Bharat Jhalawar)

