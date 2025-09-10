झालावाड़ में किसानों का महापड़ाव समाप्त, अब 6 मांगों पर सीएम से होगी वार्ता
Published : September 10, 2025 at 12:13 PM IST|
Updated : September 10, 2025 at 1:13 PM IST
झालावाड़: मिनी सचिवालय में किसानों का महापड़ाव मंगलवार देर रात समाप्त हो गया. इससे पहले मिनी सचिवालय में करीब 3 घंटे प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई. इसमें छह मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने पर सहमति बनी. जिला प्रशासन ने भारतीय किसान संघ को लिखित आश्वासन दिया कि 13 या 14 सितंबर को संघ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर अपनी छह मांगों पर बातचीत करेंगे. किसानों से वार्ता के लिए संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया कोटा से झालावाड़ आए थे. भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साई रेड्डी ने किसानों का महापड़ाव खत्म करने की आधिकारिक घोषणा की.
संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों की हर संभव मदद को तत्पर है. किसान दो दिन से मिनी सचिवालय में महापड़ाव डाले थे. इनकी जिला स्तरीय मांगों पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने आश्वस्त किया. कुछ मांगों पर प्रदेश स्तर से निर्णय होना है. ऐसे में किसान संघ ने प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि से वार्ता पर सहमति दी. इसके बाद सीएम ने किसान नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया है. किसान प्रतिनिधि 13 या 14 सितंबर को मुख्यमंत्री से अपनी 6 मांगों पर बात करने जयपुर जाएंगे.
भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने बताया कि प्रशासन से वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. 6 मांगों पर निर्णय प्रदेश स्तर से होना है. किसान संघ की मांग कि राज्य स्तर का प्रतिनिधि झालावाड़ में वार्ता करने आए. सरकार ने संभागीय आयुक्त को झालावाड़ भेजा. इसके बाद 13 या 14 सितंबर को मुख्यमंत्री ने किसान संघ के पांच प्रतिनिधियों को मांगों पर विचार के लिए बुलाया है. यदि मांगें पूरी नहीं होती तो लोकतंत्र में आंदोलन का रास्ता हमेशा खुला रहता है.
इन मांगों पर बात
- लंबे समय से फसलों का लाभकारी मूल्य
- बिजली के निजीकरण का विरोध
- किसान कल्याण कोष
- फसल बीमा
- आयात निर्यात नीति
- कृषि क्षेत्र में जीएसटी खत्म
- स्मार्ट मीटर
- उर्वरक कंपनियों की खामियां
तीन घंटे वार्ता: प्रशासन व किसानों के बीच करीब 3 घंटे चली वार्ता में भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री तुलसाराम, प्रांत महामंत्री अंबालाल, प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह, संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी, जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर व तहसील अध्यक्षों के अलावा संभागीय आयुक्त पीयूष समरिया, डीएम अजय सिंह राठौड़, एसपी अमित कुमार, एडीएम अभिषेक चारण मौजूद रहे.