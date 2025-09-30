ETV Bharat / state

करनाल में डिजिटल कांटे से धान की तुलाई नहीं होने से भड़के किसान, अनाज मंडी के गेट पर जड़ा ताला

डिजिटल कांटे से धान की तुलाई की खरीद की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं.

Protest For digital weighing scales
करनाल अनाज मंडी में किसानों ने जड़ा ताला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 7:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

करनालः हरियाणा में धान खरीद का सीजन चल रहा है. सरकारी स्तर पर धान खरीद में किसी भी प्रकार की किसानों को कोई समस्या न हो इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. इसके बावजूद भी किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. फसल की बिक्री में किसानों के साथ कोई धोखा न हो, इसे ध्यान में रखकर सरकार ने सभी अनाज मंडी में डिजिटल कांटे के लिए नोटिस जारी किया था. इसके बावजूद भी मैन्युअल कांटे से ही फसल की तुलाई हो रही है. इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट और किसानों ने करनाल के सभी अनाज मंडी के सभी गेट बंद करके ताला लगा दिया. इस दौरान किसानों ने मार्केट कमेटी के कार्यालय में ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए.

सरकार के आदेश का नहीं हो रहा है पालन: भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि "सरकार के आदेश के बावजूद भी अनाज मंडी में कमीशन एजेंट डिजिटल कांटे से फसल का तोल नहीं कर रहे हैं. इस कारण किसानों में और किसान यूनियन में काफी नाराजगी है."

करनाल में किसानों का प्रदर्शन (Etv Bharat)

गेहूं खरीद में किसानों को हुआ था घाटा: उन्होंने कमीशन एजेंट पर आरोप लगाया है कि "वह जानबूझकर किसानों के साथ धोखा करने के लिए डिजिटल कांटे से तोल नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गेहूं के सीजन में देखने को मिला था कि हरियाणा की कई अनाज मंडी में गेहूं के तौल के समय करीब 30 से 32 किलोग्राम गेहूं ज्यादा तौली गई थी. उस समय किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था. उसके बाद किसानों ने मांग की थी कि डिजिटल कांटे से तौल किया जाए. सरकार के आदेश के बावजूद भी कमीशन एजेंट इस पर काम नहीं कर रहे. इसी के विरोध में किसान आज यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं. अनाज मंडी में मैन्युअल कांटे से तोल करने पर किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है"

कृषि मंत्री के घर के बाहर डेरा डालेंगे किसान: भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं है सभी यहां से भाग गए हैं. अधिकारियों को चाहिए कि किसानों से मिलकर बातचीत करके किसानों की समस्या सुनें और उसका समाधान करें. लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं हैं, इस कारण किसानों में और भी ज्यादा नाराजगी है. उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दो-चार दिनों में इस समस्या का हल नहीं होता है तो वह कृषि मंत्री के घर के बाहर डेरा डालेंगे और पूरे हरियाणा से वहां पर किसान पहुंचेंगे. हालांकि वह रोड जाम भी कर सकते हैं लेकिन आम लोगों को किसी प्रकार की आने-जाने में कोई समस्या न हो इसी के लेकर वह रोड जाम फिलहाल नहीं कर रहे हैं.

Protest For digital weighing scales
करनाल में किसानों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
मुख्यमंत्री मंडी जाकर किसानों की समस्या देखेंः उन्होंने कहा कि वह कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि अनाज मंडी में जाकर किसानों की समस्या को देखें और कमीशन एजेंट को निर्देश दें कि जल्दी डिजिटल कांटे से तोल शुरू किया जाए. उसमें किसी भी प्रकार का हेर-फेर नहीं होता और उसको चलाना भी काफी आसान है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान है. लेकिन कमीशन एजेंट कट लगाने के चक्कर में इसको शुरू नहीं कर रहें. कमीशन एजेंट सरकार के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं. अगर सरकार ने समय रहते इस पर संज्ञान नहीं लिया तो वह कृषि मंत्री के घर के बाहर डेरा डालेंगे.

ये भी पढ़ें-

धान खरीद में देरी से नाराज किसानों का गुस्सा फूटा, करनाल मंडी में की प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी

भिवानी में बाजरे की नहीं हो रही है खरीद, फसल की गुणवत्ता को लेकर किसान और मंडी प्रशासन आमने-सामने

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS PROTEST IN KARNALडिजिटल कांटे से धान की तुलाईकरनाल में किसानों का प्रदर्शनकिसान नेता रतन मानPROTEST FOR DIGITAL WEIGHING SCALES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

डिलीवरी बॉय निभा रहे राम का किरदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हनुमान, चंडीगढ़ की रामलीला में प्रोफेशनल्स जमा रहे रंग

AI वॉयस की अब चुटकियों में खुलेगी पोल, PU की टीम ने बनाया कमाल का सॉफ्टवेयर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.