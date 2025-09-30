करनाल में डिजिटल कांटे से धान की तुलाई नहीं होने से भड़के किसान, अनाज मंडी के गेट पर जड़ा ताला
डिजिटल कांटे से धान की तुलाई की खरीद की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं.
Published : September 30, 2025 at 7:59 PM IST
करनालः हरियाणा में धान खरीद का सीजन चल रहा है. सरकारी स्तर पर धान खरीद में किसी भी प्रकार की किसानों को कोई समस्या न हो इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं. इसके बावजूद भी किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. फसल की बिक्री में किसानों के साथ कोई धोखा न हो, इसे ध्यान में रखकर सरकार ने सभी अनाज मंडी में डिजिटल कांटे के लिए नोटिस जारी किया था. इसके बावजूद भी मैन्युअल कांटे से ही फसल की तुलाई हो रही है. इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट और किसानों ने करनाल के सभी अनाज मंडी के सभी गेट बंद करके ताला लगा दिया. इस दौरान किसानों ने मार्केट कमेटी के कार्यालय में ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए.
सरकार के आदेश का नहीं हो रहा है पालन: भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि "सरकार के आदेश के बावजूद भी अनाज मंडी में कमीशन एजेंट डिजिटल कांटे से फसल का तोल नहीं कर रहे हैं. इस कारण किसानों में और किसान यूनियन में काफी नाराजगी है."
गेहूं खरीद में किसानों को हुआ था घाटा: उन्होंने कमीशन एजेंट पर आरोप लगाया है कि "वह जानबूझकर किसानों के साथ धोखा करने के लिए डिजिटल कांटे से तोल नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गेहूं के सीजन में देखने को मिला था कि हरियाणा की कई अनाज मंडी में गेहूं के तौल के समय करीब 30 से 32 किलोग्राम गेहूं ज्यादा तौली गई थी. उस समय किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था. उसके बाद किसानों ने मांग की थी कि डिजिटल कांटे से तौल किया जाए. सरकार के आदेश के बावजूद भी कमीशन एजेंट इस पर काम नहीं कर रहे. इसी के विरोध में किसान आज यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं. अनाज मंडी में मैन्युअल कांटे से तोल करने पर किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है"
कृषि मंत्री के घर के बाहर डेरा डालेंगे किसान: भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं है सभी यहां से भाग गए हैं. अधिकारियों को चाहिए कि किसानों से मिलकर बातचीत करके किसानों की समस्या सुनें और उसका समाधान करें. लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं हैं, इस कारण किसानों में और भी ज्यादा नाराजगी है. उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दो-चार दिनों में इस समस्या का हल नहीं होता है तो वह कृषि मंत्री के घर के बाहर डेरा डालेंगे और पूरे हरियाणा से वहां पर किसान पहुंचेंगे. हालांकि वह रोड जाम भी कर सकते हैं लेकिन आम लोगों को किसी प्रकार की आने-जाने में कोई समस्या न हो इसी के लेकर वह रोड जाम फिलहाल नहीं कर रहे हैं.