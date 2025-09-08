ETV Bharat / state

झालावाड़ में किसानों ने मिनी सचिवालय में डाला महापड़ाव

यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुंटला साइरेड्डी ने बताया कि संघ लंबे समय से ये मांगें उठा रहा है, लेकिन सरकारों ने कभी भी किसानों की बात पर ध्यान नहीं दिया. सरकार को बार-बार अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो किसानों ने आज यह प्रदर्शन करने का फैसला किया.

झालावाड़: भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने लाभकारी मूल्य, बिजली के निजीकरण का विरोध, किसान कल्याण कोष की स्थापना, आयात-निर्यात नीति में सुधार और कृषि क्षेत्र से जीएसटी हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान सैकड़ों किसानों ने खंडिया चौराहे से मिनी सचिवालय की ओर कूच किया. बाद में वे वहां धरने पर बैठ गए.

जिले में हुई भारी बारिश और अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सर्वे भी नहीं करवाया है, जिससे किसान परेशान हैं. उन्होंने कहा कि लाभकारी मूल्य लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है. बिजली के निजीकरण से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है. भारतीय किसान यूनियन की यह भी मांग है कि विधानसभा में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाए.

मनरेगा को खेती से जोड़े: संघ ने यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि कृषि उपज मंडियों में एमएसपी से नीचे बोली न लगे तथा मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ा जाए. साथ ही आयात-निर्यात नीति में सुधार और कृषि क्षेत्र से जीएसटी हटाने की मांग भी की गई है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और अधिक किसान-हितैषी बनाने की अपील की गई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में खाद्य सामग्री और आवश्यक संसाधन लेकर आए हैं. यदि उनकी मांगों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी.

सचिवालय के बाहर बनने लगी दाल-बाटी: भारतीय किसान यूनियन द्वारा जारी इस महापड़ाव में शाम तक सरकार या जिला प्रशासन की ओर से कोई बातचीत नहीं होने पर किसानों ने मिनी सचिवालय के बाहर ही गोबर के कंडों का चूल्हा (जगार) बनाया और हाड़ौती के सुप्रसिद्ध व्यंजन दाल-बाटी बनानी शुरू कर दी. किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगें पूरी हुए बिना यहा से नहीं हटेंगे.