अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस-वे पर किसानों ने की महापंचायत, OSD के खिलाफ FIR की मांग, प्रशासन को दिया समय - MAHAPANCHAYAT ON YAMUNA EXPRESSWAY

किसानों ने की महापंचायत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 8:00 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 9:56 PM IST 2 Min Read

अलीगढ़ : यमुना एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज के पास गुरुवार को किसानों ने महापंचायत की. किसानों ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) और अधिकारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया. महापंचायत में आए किसानों ने प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. किसानों ने आरोप लगाया कि टप्पल क्षेत्र में अवैध कब्जा हटाने के नाम पर यमुना अथॉरिटी ने गरीब किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों के घरों पर बुलडोजर चलवाया, जबकि राजनीतिक प्रभाव वाले और दबंग प्रवृत्ति के लोगों के निर्माण को छोड़ दिया गया. महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे थे किसान. (Video Credit; ETV Bharat)

किसानों ने दी चेतावनी : किसानों का आरोप है कि बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन (BKU) के पदाधिकारी संजय प्रधान के साथ ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने अभद्रता की थी. चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यमुना अथॉरिटी का कोई भी अधिकारी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करेगा. अगर जबरन तोड़फोड़ की गई, तो किसान संगठित होकर उसका विरोध करेंगे और उसकी जिम्मेदारी अलीगढ़ प्रशासन की होगी. प्रशासन को दिया 8 जून तक का समय : महापंचायत में निर्णय लिया गया कि प्रशासन को 8 जून तक का समय दिया जाएगा. यदि तब तक किसानों की शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के लिए मजबूर होगी. इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल तोमर सहित कई प्रमुख किसान नेता मौजूद रहे. एसडीएम ने की किसानों से बात : यमुना अथॉरिटी की एसडीएम रेणुका दीक्षित भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अधिसूचित क्षेत्र में की गई थी और यह पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई. ओएसडी शैलेंद्र सिंह द्वारा की गई अभद्रता के आरोप पर उन्होंने कहा कि वह उस समय खुद भी मौके पर मौजूद थीं, लेकिन उनके सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले को अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगी. यह भी पढ़ें: अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर किडनैप किए गए किशोर को RPF ने बरामद किया, बिहार से किया गया था अपहरण

