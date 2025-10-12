बाराबंकी में पराली जलाने पर किसानों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना; अफसरों की जांच में पकड़ी गई नौ घटनाएं, कृषि उपकरण भी सीज

बाराबंकी में पराली जलाने पर किसानों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना; अफसरों की जांच में पकड़ी गई नौ घटनाएं, कृषि उपकरण भी सीज
उपकृषि निदेशक ने बताया कि तहसील फतेहपुर में पांच, नवाबगंज, रामनगर, रामसनेहीघाट और सिरौली गौसपुर में एक-एक घटना की पुष्टि.
बाराबंकी : जिले में नौ जगहों पर पराली जलाने के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है. प्रशासन ने स्थलीय जांच की तो घटनाएं सच पाई गईं. लिहाजा जिला प्रशासन ने किसानों के विरुद्ध जुर्माना लगाया है. साथ ही कुछ किसानों की ओर से मानक के विपरीत उपयोग किये जा रहे कृषि उपकरणों को सीज भी किया गया है.
अधिकारियों ने किया स्थलीय वेरिफिकेशन : उपकृषि निदेशक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि शासन की ओर से प्राप्त सैटेलाइट रिपोर्ट के मुताबिक, बाराबंकी में 11 अक्टूबर 2025 को पराली जलाने की अलग-अलग तहसीलों में कुल 9 घटनाएं सामने आईं थीं. जिसके बाद जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर सभी तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदारों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय वेरिफिकेशन किया. उन्होंने बताया कि तहसील फतेहपुर में पांच, नवाबगंज, रामनगर, रामसनेहीघाट और सिरौली गौसपुर में एक-एक घटना की पुष्टि हुई. स्थलीय सत्यापन में फतेहपुर एसडीएम कार्तिकेय सिंह को ग्राम बन्नी एवं धरौली गांव में बिना एसएमएस यंत्र लगे दो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई होते मिली. जिसे सीज कर थाने भेज दिया गया.
पांचों किसानों पर पांच-पांच हजार जुर्माना : उन्होंने बताया कि इसी तरह पराली बुझाने में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर को भी सीज कर थाने भेजा गया. इन गांवों में पांच किसानों की ओर से पराली जलाने की पुष्टि हुई. लिहाजा सभी पांचों किसानों पर अलग-अलग पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. उन्होंने बताया कि तहसील सिरौली गौसपुर में तहसीलदार बालेंद्र भूषण वर्मा ने सैटेलाइट से प्राप्त लोकेशन पर जाकर ग्राम हमीद नगर निवासी कृषक अशोक कुमार, शिवकुमार, रमेश चंद्र एवं चंद्रशेखर पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया.
कूड़ा-करकट जलाने की मिली घटना : उन्होंने बताया कि इसी प्रकार रामनगर तहसील में उप जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम की ओर से त्रिलोकपुर गांव का स्थलीय वेरिफिकेशन किया गया तो कृषक कमलेश की ओर से खेत में ही पराली जलाने की घटना की पुष्टि हुई, लिहाजा किसान कमलेश पर पांच रुपये का जुर्माना लगाया. रामसनेहीघाट और नवाबगंज तहसीलों में सैटेलाइट लोकेशन पर पहुंची जांच टीम को पराली जलाने की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि कूड़ा-करकट जलाने की घटनाएं पाई गईं.
पराली जलाने पर बढ़ गया जुर्माना : उन्होंने बताया कि 13 नवम्बर 2017 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के तहत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रतिकर निर्धारण के प्रावधान किए गए थे और जुर्माने की राशि का निर्धारण किया गया था, लेकिन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 06 नवम्बर 2024 द्वारा इन दरों में वृद्धि कर दी गई है.
उन्होंने बताया कि अब दो एकड़ से कम खेत के लिए पराली जलाने की घटना पर किसान को पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा. दो से पांच एकड़ खेत वाले किसान द्वारा की गई पराली जलाने की लापरवाही पर 10 हजार रुपये जुर्माने का भुगतना होगा, वहीं पांच एकड़ से अधिक खेत वाले किसान को 30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. यही नही अगर इसके बाद फिर लापरवाही की गई तो अनुशासनिक कार्रवाई का भी प्रावधान बनाया गया है.
प्रशासन की अपील : जिला प्रशासन ने जिले भर के सभी छोटे बड़े किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं. पराली को सड़ाकर जैविक खाद के रूप में उपयोग करें. पराली जलाने से भूमि की उर्वरता शक्ति घटती हैं और पर्यावरण प्रदूषित होता है.
