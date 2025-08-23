ETV Bharat / state

एग्रीस्टैक पोर्टल रजिस्ट्रेशन में किसानों को हो रही परेशानी , कलेक्टर से समस्या दूर करने की गुहार - AGRISTACK PORTAL

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराने में किसानों को परेशानी हो रही है.जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है.

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराने में किसानों की हो रही परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 23, 2025 at 3:13 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 3:51 PM IST

4 Min Read

धमतरी : छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल को अब एग्रीस्टैक से जोड़ा गया है.खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए सभी किसानों को इस पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है. जिन किसानों ने पहले धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था. उन्हें भी संशोधन या कैरी फारवर्ड से पहले एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा.

पंजीयन कराने में हो रही है दिक्कत : बिना एग्रीस्टैक पंजीयन के कोई भी किसान धान बेचने के लिए पात्र नही होंगे. यह पंजीयन किसान सहकारी समिति और ग्राहक सेवा केंद्र में निशुल्क की जा रही है. वहीं धमतरी के कई किसानों के पंजीयन के दौरान बहुत सी परेशानी सामने आ रही है.जिससे परेशान होकर किसान कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है.

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खरीफ सीजन में नहीं बिकेगा धान : किसान एग्रीस्टैक पंजीयन का काम शुरू होते ही समस्या भी आ खड़ी हो रही है. धमतरी जिले के झुरा नवागांव के किसानों ने पंजीयन में आ रही परेशानियों को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे.

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराने में किसानों की हो रही परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

झुरा नवागांव के जिस सहकारी समिति में किसान पंजीयन करा रहे हैं. उनका कोड बदला नही गया है. जिसके कारण किसानों का पंजीयन नही हो रहा है. किसानों का पंजीयन अगर नहीं होगा तो आने वाले खरीफ सीजन में धान नहीं बेच पाएंगे. जिसको लेकर किसान चिंतित हो रहे हैं - मिश्री लाल पटेल, किसान


क्या है एग्रीस्टैक ?: एग्रीस्टैक एक डिजिटल इकोसिस्टम है. जिसे भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए विकसित किया है. इसका उद्देश्य किसानों की समस्त जानकारी जैसे पहचान, भूमि रिकार्ड,आय,कर्ज,फसल की जानकारी और बीमा इतिहास को डिजिटल प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना है. हर किसान को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी मिलेगी. जो उनके आधार से लिंक होती है.

एक ही जगह रहेगी किसानों की जानकारी : एग्रीस्टैक पोर्टल का उद्देश्य किसानों और कृषि नीति निर्माताओं को एक डिजिटल छतरी के नीचे लाना है. खेती किसानी के डेटा का डिजिटाइजेशन करना साथ ही सरकारी योजनाओं की पहुंच तेज और सटीक बनाना है. इससे किसानों,सरकारी विभागों और एग्रीस्टैक कंपनियों के लिए डेटा संचालित सेवा देना ,फसल भूमि,मौसम,मिट्टी उत्पादन, और वित्त संबंधी जानकारी एक उपलब्ध होगी.

किन योजनाओं का मिलेगा लाभ : किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं जैसे पीएम किसान निधि,फसल बीमा,खाद बीज, सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में आएगी. बाढ़ सूखा से निपटने के उपाय और मार्केट लिंक की डिजिटल जानकारी प्राप्त होगी. इसके साथ ही एक बार डिजिटल किसान का रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाने के बाद बार-बार दस्तावेज देने की जरूरत नही पड़ेगी.

धान बेचने के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है. पिछले साल एक लाख 23 हजार किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराए थे. उसमे से विभाग में एक लाख 11 हजार किसानों का पंजीयन करा चुके है. और प्रकिया लगातार जारी है..रोजाना पंजीयन हो रहा है. वही कुछ किसानों को पंजीयन के दौरान जो समस्या आ रही है. उसका निराकरण भी किया जा रहा है : अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीकृत किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ भी मिलेगा. इस योजना के तहत पिछले साल खरीफ सीजन में पंजीकृत किसानों को जिन्होंने धान की जगह अन्य खरीफ की फसल लगाई थी. उनकी गिदावरी पुष्टि हुई थी. उन्हें प्रति एकड़ 11000 रुपये की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी. किसानों को शासन प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है. जल्द ही पंजीयन करा लें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके.

Last Updated : August 23, 2025 at 3:51 PM IST

