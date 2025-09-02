पलामूः झारखंड के कई जिलों में यूरिया खाद सप्लाई के लिए रैक पलामू में ही उतरता है. फिर भी पलामू के किसान यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे हैं.

दरअसल, पलामू जिला में लगभग एक दशक के बाद लक्ष्य से अधिक धान की रोपनी हुई है. पलामू में 51 हजार हेक्टर से भी अधिक धान की रोपनी हुई है और औसत से अधिक बारिश भी हुई है. धान रोपनी के बाद अच्छी पैदावार के लिए यूरिया खाद की जरूरत होती है.

पलामू में मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. पलामू में 3000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है जबकि 850 मीट्रिक टन के करीब ही खाद की आपूर्ति हो पाई है. पलामू में यूरिया खाद की समस्या को दूर करने के लिए कई स्तर पर पहल की जा रही है.

पलामू के जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह ने यूरिया खाद को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी दी है और पैक्स को मजबूत करने की बात भी बताई है. जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह बताते हैं कि पलामू के इलाके में समय पर पैक्स के द्वारा खाद के लिए ड्राफ्ट नहीं भेजा जाता है. पलामू के इलाके में खाद का रैक उतरता है लेकिन इसकी सप्लाई सिंहभूम सरायकेला समेत कई जिलों में होती है.

पलामू में पैक्स को मजबूत करने की जरूरत है. बिश्रामपुर समेत का इलाकों में पैक्स के द्वारा यूरिया खाद का उठाव भी नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि पलामू के हुसैनाबाद कि इलाके में 22 पाक से जिनमें से मात्र पांच ही एक्टिव है. रांच के नामकुम में पैक्स के माध्यम से पेट्रोल पंप का संचालन होता है नामकुम की तरह ही पलामू के इलाके में पैक्स को मजबूत बनाने चाहिए.

