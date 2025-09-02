ETV Bharat / state

यूरिया खाद की समस्या, क्योंकि पैक्स समय पर नहीं भेज पाता डिमांड ड्राफ्ट! - LACK OF FERTILIZER

कुछ इस तरह के कारण हैं, जिससे पलामू जिला में खाद की समस्या से किसान जूझ रहे हैं.

farmers facing crisis of urea fertilizer in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read

पलामूः झारखंड के कई जिलों में यूरिया खाद सप्लाई के लिए रैक पलामू में ही उतरता है. फिर भी पलामू के किसान यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे हैं.

दरअसल, पलामू जिला में लगभग एक दशक के बाद लक्ष्य से अधिक धान की रोपनी हुई है. पलामू में 51 हजार हेक्टर से भी अधिक धान की रोपनी हुई है और औसत से अधिक बारिश भी हुई है. धान रोपनी के बाद अच्छी पैदावार के लिए यूरिया खाद की जरूरत होती है.

पलामू में मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. पलामू में 3000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है जबकि 850 मीट्रिक टन के करीब ही खाद की आपूर्ति हो पाई है. पलामू में यूरिया खाद की समस्या को दूर करने के लिए कई स्तर पर पहल की जा रही है.

पलामू के जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह ने यूरिया खाद को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी दी है और पैक्स को मजबूत करने की बात भी बताई है. जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह बताते हैं कि पलामू के इलाके में समय पर पैक्स के द्वारा खाद के लिए ड्राफ्ट नहीं भेजा जाता है. पलामू के इलाके में खाद का रैक उतरता है लेकिन इसकी सप्लाई सिंहभूम सरायकेला समेत कई जिलों में होती है.

पलामू में पैक्स को मजबूत करने की जरूरत है. बिश्रामपुर समेत का इलाकों में पैक्स के द्वारा यूरिया खाद का उठाव भी नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि पलामू के हुसैनाबाद कि इलाके में 22 पाक से जिनमें से मात्र पांच ही एक्टिव है. रांच के नामकुम में पैक्स के माध्यम से पेट्रोल पंप का संचालन होता है नामकुम की तरह ही पलामू के इलाके में पैक्स को मजबूत बनाने चाहिए.

इसे भी पढ़ें- पलामू में यूरिया की किल्लत: जरूरत 2670 मीट्रिक टन की, मिला मात्र 585 मीट्रिक टन, किसान परेशान

इसे भी पढ़ें- खाद की किल्लत से किसान परेशान, यूरिया लदे ट्रक को घेरकर किया प्रदर्शन

पलामूः झारखंड के कई जिलों में यूरिया खाद सप्लाई के लिए रैक पलामू में ही उतरता है. फिर भी पलामू के किसान यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे हैं.

दरअसल, पलामू जिला में लगभग एक दशक के बाद लक्ष्य से अधिक धान की रोपनी हुई है. पलामू में 51 हजार हेक्टर से भी अधिक धान की रोपनी हुई है और औसत से अधिक बारिश भी हुई है. धान रोपनी के बाद अच्छी पैदावार के लिए यूरिया खाद की जरूरत होती है.

पलामू में मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. पलामू में 3000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है जबकि 850 मीट्रिक टन के करीब ही खाद की आपूर्ति हो पाई है. पलामू में यूरिया खाद की समस्या को दूर करने के लिए कई स्तर पर पहल की जा रही है.

पलामू के जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह उर्फ टूटू सिंह ने यूरिया खाद को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी दी है और पैक्स को मजबूत करने की बात भी बताई है. जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह बताते हैं कि पलामू के इलाके में समय पर पैक्स के द्वारा खाद के लिए ड्राफ्ट नहीं भेजा जाता है. पलामू के इलाके में खाद का रैक उतरता है लेकिन इसकी सप्लाई सिंहभूम सरायकेला समेत कई जिलों में होती है.

पलामू में पैक्स को मजबूत करने की जरूरत है. बिश्रामपुर समेत का इलाकों में पैक्स के द्वारा यूरिया खाद का उठाव भी नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि पलामू के हुसैनाबाद कि इलाके में 22 पाक से जिनमें से मात्र पांच ही एक्टिव है. रांच के नामकुम में पैक्स के माध्यम से पेट्रोल पंप का संचालन होता है नामकुम की तरह ही पलामू के इलाके में पैक्स को मजबूत बनाने चाहिए.

इसे भी पढ़ें- पलामू में यूरिया की किल्लत: जरूरत 2670 मीट्रिक टन की, मिला मात्र 585 मीट्रिक टन, किसान परेशान

इसे भी पढ़ें- खाद की किल्लत से किसान परेशान, यूरिया लदे ट्रक को घेरकर किया प्रदर्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड में यूरिया खाद सप्लाईFARMERS FACING CRISIS OF UREAPALAMUCRISIS OF UREA FERTILIZERLACK OF FERTILIZER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.