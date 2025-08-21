दुर्ग: जिले के धमधा क्षेत्र के सैकड़ों किसान ने गुरुवार को अपनी समस्याओं को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात की. किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने की मांग की है. उनका कहना है कि, वे एक दशक से बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं.

नुकसान और आर्थिक मंदी वजह: किसानों का कहना है कि 2012-13 में उन्होंने आईडीबीआई बैंक की नेहरू नगर और भिलाई शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया था. लगातार हो रहे नुकसान और आर्थिक मंदी के कारण कर्ज चुका नहीं पा रहे.अब स्थिति यह है कि ब्याज मूलधन से कई गुना बढ़ गया है.

टमाटर के सही दाम नहीं मिल रहे: कर्ज नहीं चुका पाने के कारण बैंक लगातार नोटिस भेज रहा है. किसानों ने बताया कि वे पूरी तरह टमाटर की खेती पर निर्भर हैं, लेकिन टमाटर के सही दाम नहीं मिलते. इतना ही नहीं ओलावृष्टि और बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसलें भी बार-बार चौपट हो रही हैं. इसके अलावा नोटबंदी और महंगाई के असर से भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई.

मैंने 15 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसमें से 7 लाख रुपये जमा भी कर दिए. बावजूद इसके, बैंक 30 लाख रुपये का बकाया बता रहा है. अगर बैंक जमीन कुर्क करेगा, तो मजदूरी करने या आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा- पंचराम साहू, खपरी गांव के किसान

मैंने 8 लाख रुपये का कर्ज़ लिया था, जो अब 14 लाख तक पहुंच चुका है. लगातार हुए घाटे से हताश हो गया हूं- किसान सुभाष साहू

'कांग्रेस सरकार की तरह कर्जमाफी हो': जिला कांग्रेस प्रवक्ता और थोक फल-सब्जी मंडी अध्यक्ष नासिर खोखर भी किसानों के साथ मौजूद थे. उन्होंने कहा कि धमधा क्षेत्र के किसान पूरी तरह टमाटर की खेती पर निर्भर हैं और मौजूदा हालात में उन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता है. कांग्रेस शासनकाल की तरह मौजूदा प्रशासन भी कर्ज़ माफी या वन टाइम सेटलमेंट की पहल करे.

कलेक्टर से मिला आश्वासन: दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या बैंक प्रबंधन से साझा की जाएगी. विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों की जमीन कुर्क न हो.

वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.- अभिजीत सिंह,कलेक्टर दुर्ग

किसानों का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य दानेश्वर साहू और थोक फल-सब्जी मंडी कार्यकारी अध्यक्ष नासिर खोखर ने किया. खपरी, परस बोड, कोल्हापुर, बरहमपुर, करेली डंगनिया और बिरजापुर समेत कई गांवों के किसान कलेक्टर से मिले.