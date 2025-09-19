ETV Bharat / state

ई-खरीद हरियाणा एप से बदलेगी मंडियों की तस्वीर, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, अब किसान खुद काटेगा गेट पास

ई-खरीद हरियाणा एप से किसान अब खुद गेट पास काट सकेंगे, फसल वजन भरेंगे और मंडी में सीधी एंट्री कर सकेंगे.

किसान अब खुद गेट पास काट सकेंगे
किसान अब खुद गेट पास काट सकेंगे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 9:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. धान की आवक शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने 'ई-खरीद हरियाणा' मोबाइल एप को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाकर मंडियों में लगने वाली भीड़ और अव्यवस्था को कम करने का प्रयास किया है. इस बार किसानों को अनाज मंडी में गेट पास के लिए बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे अपने मोबाइल से ही अपनी सुविधा अनुसार फसल बेचने की तारीख तय कर खुद गेट पास जनरेट कर सकेंगे.

सिर्फ इन किसानों को मिलेगी सुविधा

यह व्यवस्था केवल उन्हीं किसानों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपनी भूमि और फसल का विवरण पहले से दर्ज कराया है. इस नई सुविधा के तहत किसान को गेट पास के साथ-साथ अपनी फसल का वजन भी स्वयं एप पर भरना होगा. यदि वजन भरने में कोई गलती हो जाती है, तो किसान मार्केट कमेटी कार्यालय जाकर उसे सही करवा सकता है.

क्यूआर कोड दिखाकर मंडी में एंट्री

किसान को गेट पास के साथ एक क्यूआर कोड भी मिलेगा, जिसे दिखाकर वह मंडी में सीधे एंट्री कर सकेगा. इससे लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और समय की भी बचत होगी. एप पर किसान को फसल बिक्री से संबंधित जे-फॉर्म भी मिलेगा, जिससे फसल की बिक्री पारदर्शी तरीके से दर्ज होगी और निर्धारित समय में भुगतान सीधे किसान के खाते में जमा हो जाएगा.

इस साल और बढ़ेगी धान खरीद

पिछले वर्ष जींद अनाज मंडी में 26,874 क्विंटल धान की सरकारी खरीद और 15.37 लाख क्विंटल धान की खरीद प्राइवेट एजेंसियों ने की थी. इस बार इस संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है, इसलिए यह डिजिटल व्यवस्था और अधिक उपयोगी साबित होगी.

मार्केट कमेटी के सचिव संजीव जांगड़ा ने बताया कि इस सुविधा से किसानों को बार-बार मंडी आने की परेशानी नहीं होगी. उन्हें अब गेट पास और बिक्री की तारीख एप पर ही तय करने की सुविधा दी गई है. यह कदम किसानों की कार्यप्रणाली को सरल और तेज़ बनाने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा में गुटखा-पान मसाला बैन, बेचना और स्टोर करना होगा मंहगा, 10 लाख तक जुर्माना तय

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS GATE PASSESई खरीद हरियाणा मोबाइल एपजींद मंडीE KHARID HARYANA APP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.