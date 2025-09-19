ETV Bharat / state

ई-खरीद हरियाणा एप से बदलेगी मंडियों की तस्वीर, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, अब किसान खुद काटेगा गेट पास

जींद: हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. धान की आवक शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने 'ई-खरीद हरियाणा' मोबाइल एप को और अधिक यूजर-फ्रेंडली बनाकर मंडियों में लगने वाली भीड़ और अव्यवस्था को कम करने का प्रयास किया है. इस बार किसानों को अनाज मंडी में गेट पास के लिए बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. वे अपने मोबाइल से ही अपनी सुविधा अनुसार फसल बेचने की तारीख तय कर खुद गेट पास जनरेट कर सकेंगे.

सिर्फ इन किसानों को मिलेगी सुविधा

यह व्यवस्था केवल उन्हीं किसानों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपनी भूमि और फसल का विवरण पहले से दर्ज कराया है. इस नई सुविधा के तहत किसान को गेट पास के साथ-साथ अपनी फसल का वजन भी स्वयं एप पर भरना होगा. यदि वजन भरने में कोई गलती हो जाती है, तो किसान मार्केट कमेटी कार्यालय जाकर उसे सही करवा सकता है.

क्यूआर कोड दिखाकर मंडी में एंट्री

किसान को गेट पास के साथ एक क्यूआर कोड भी मिलेगा, जिसे दिखाकर वह मंडी में सीधे एंट्री कर सकेगा. इससे लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और समय की भी बचत होगी. एप पर किसान को फसल बिक्री से संबंधित जे-फॉर्म भी मिलेगा, जिससे फसल की बिक्री पारदर्शी तरीके से दर्ज होगी और निर्धारित समय में भुगतान सीधे किसान के खाते में जमा हो जाएगा.